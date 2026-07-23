O 22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco chega à última semana; confira

A- A+

O Teatro do Parque recebe neste final de semana os dois espetáculos que encerram o Polo Teatros do 22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco.

No sábado (25), às 16h, a “Cia. 2 em Cena”, do Recife, estreia “Queijo & Goiabada”, história livremente inspirada no clássico “Romeu e Julieta”, de Shakespeare, em uma linguagem voltada para crianças entre 6 e 11 anos.



No domingo (26), também às 16h, a “Arretado Produções”, de João Pessoa (PB), apresenta “Quem mente o nariz cresce, uma história de Pinóquio”, espetáculo musical baseado na obra do multiartista paraibano Dadá Venceslau.

A montagem utiliza as linguagens do teatro, da música, do circo mambembe e do teatro de formas animadas para contar a história do boneco de madeira que sonha em tornar-se um menino.

As duas apresentações contam com acessibilidade em Libras (CM Libras). Os ingressos estão à venda pelo site e na bilheteria do Teatro do Parque nos dias das apresentações.



Sobre o Festival

O 22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco tem incentivo do SIC – Sistema de Incentivo à Cultura do Recife, Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura da Cidade do Recife. A programação completa de espetáculos e oficinas está disponível no site do festival.



A edição de 2026 celebra os 40 anos do grupo Mão Molenga Teatro de Bonecos, um dos principais expoentes da arte de animação do Nordeste. O grupo é formado por Carla Denise, Fátima Caio (in memoriam), Fábio Caio e Marcondes Lima.



Sobre as apresentações

"Queijo & Goiabada"

Fundada em 2007, no Recife, pelos artistas e produtores culturais Arnaldo Rodrigues e Alexsandro Silva, a “Cia. 2 em Cena”, que estreia “Queijo & Goiabada” no Festival, tem atuação reconhecida nas artes cênicas, com foco na linguagem palhacesca e no teatro para a infância. Ao longo de sua trajetória, a companhia desenvolveu pesquisas continuadas em comicidade circense, produziu diversos espetáculos e ações formativas em diferentes regiões de Pernambuco. Entre os trabalhos de destaque estão Palhaçadas – História de um Circo sem Lona, Reprilhadas e Entralhofas, Do Vestido ao Nariz e Enquanto Godot Não Vem.



"Quem mente o nariz cresce"

Já Quem mente o nariz cresce, uma história de Pinóquio é uma produção do Grupo Teatral Arretado Produções Artísticas, fundado em 1998, em João Pessoa. O grupo se destaca pelo trabalho voltado ao teatro infantojuvenil. Composto por atores, diretores, técnicos e especialistas em arte-educação, seu repertório soma 30 montagens de relevância social e educativa.



Há 15 anos realiza o Festival Janeiro Arretado de Teatro, Circo, Dança e Música Para Crianças e já participou de diversos festivais e mostras nacionais, além de circular pelo SESI-SP e pelo Nordeste com o SESC-PB. Atualmente, mantém sua sede artística no Centro Histórico de João Pessoa, onde promove oficinas gratuitas para a comunidade.



Polo Formação

O Festival segue até a primeira semana de agosto com as atividades do Polo Formação.

Entre os destaques está a oficina Teatro Musical – O ator criador para a infância e juventude, voltada para maiores de 16 anos, ministrada pelo ator, cantor e bailarino Kleber Valentim, entre os dias 27 e 31 de julho.



De acordo com a assessoria de imprensa, também integra a programação a oficina Jogos teatrais – Um olhar lúdico sobre o quintal, ministrada pelo diretor Charlon Cabral, do Galpão das Artes, de Limoeiro. A atividade promove um encontro lúdico entre teatro e literatura, com elementos da cultura e da oralidade popular, junto aos alunos da Escola Municipal Dois Rios, no Ibura.

SERVIÇO

22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco

Datas: sábado (25) e domingo (26)

Local: Teatro do Parque

Horário: 16h

Ingressos: de R$ 30 a R$ 80 (Ingresso Social: de R$ 40 a R$ 60)

Acessibilidade: todas as sessões contam com tradução em Libras.

Vendas antecipadas: Sympla (link disponível em www.teatroparacrianca.com.br)

Veja também