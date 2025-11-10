Seg, 10 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda10/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Teatro

"O Açougueiro" volta aos palcos pernambucanos com circulação no Recife e Interior, sexta (14)

Premiado monólogo celebra uma década de palco

Reportar Erro
Monólogo "O Açougueiro" volta aos palcos no Sesc Casa Amarela, nesta sexta (14)Monólogo "O Açougueiro" volta aos palcos no Sesc Casa Amarela, nesta sexta (14) - Foto: Lucas Emanuel/Divulgação

Depois de 10 anos, de temporadas em outros estados, o premiado monólogo “O Açougueiro”, do ator e pesquisador, Alexandre Guimarães, está de volta aos palcos pernambucanos.

A circulação tem início nesta sexta (14), às 20h, no Teatro Capiba, no Sesc Casa Amarela, e segue para as cidades de Verdejantes, Serra Talhada e São Lourenço da Mata. Todas as apresentações são gratuitas, abertas para todas as idades e contarão com intérprete de Libras, tornando o espetáculo acessível ao público com deficiência auditiva. A exibição no Recife tem indicação para o público com idade a partir de 18 anos.

Leia também

• Festival de Teatro de Igarassu celebra 15 anos com espetáculos gratuitos na cidade

• Toquinho celebra 60 anos de carreira no Teatro Guararapes, nesta sexta (7), com turnê nacional

• Maestro Duda será celebrado em concerto da Sinfônica do Recife, no Teatro de Santa Isabel

Sobre o espetáculo
Amor, preconceito, intolerância e feminicídio. Esses são alguns dos temas presentes na peça “O Açougueiro”. O espetáculo, que tem texto e direção assinado pelo pernambucano Samuel Santos, conta a história de amor de Antônio, homem de infância pobre, que realizou o sonho de abrir o próprio açougue para fugir da fome.

Sua esposa, a jovem Nicinha, uma ex-prostituta do pequeno vilarejo no coração do sertão nordestino, também mostra o lado sombrio dos sentimentos humanos.

Ao todo, o ator interpreta nove personagens, dividindo-se entre diálogos, cantos e manifestações do vaqueiro como os aboios, toadas e cantigas de reisados.  Da cultura popular nordestina como os aboios, cantigas de reisados e toadas de vaqueiro.

O espetáculo nasceu em julho de 2015, no Recife. Baseado no Teatro Físico e Antropológico, e galgado nas manifestações culturais sertanejas, 'O Açougueiro' traz aspectos da cultura do sertão que vão além do imaginário estigmatizado que apenas vê o Nordeste como um lugar de chão rachado e carcaça de animais. Outra temática abordada no espetáculo é a violência contra a mulher e o feminicídio, um tema ainda bastante atual e urgente.

O monólogo já foi assistido por mais de 7 mil espectadores, sendo apresentado em 15 cidades de nove estados brasileiros e tendo participado de quase 20 festivais nacionais. O Açougueiro já realizou também sete temporadas entre o Nordeste e o Sudeste.

Prêmios
O espetáculo ganhou o prêmio de melhor ator, melhor monólogo e melhor maquiagem na 16ª edição do Prêmio Cenym de Teatro Nacional; e o de melhor ator no Festival Internacional Janeiro de Grandes Espetáculos 2016 e Melhor Monólogo no Prêmio Roberto de França pelo Governo do Estado de PE.

Com o tema “O Açougueiro 10 anos: do litoral dos sentimentos à sequidão dos desejos” o projeto, aprovado com o Incentivo Funcultura Fundarpe Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco, terá apresentação única em cada cidade.

Oficinas
Além das apresentações teatrais, o projeto contempla a “Oficina de Atuação Antropológica”, voltada para profissionais e estudantes de artes cênicas, dança e performers. Em Recife, as oficinas vão acontecer nos dias 13 e 14 de novembro. Um treinamento com base nas técnicas de atuação do próprio Guimarães, fruto de seus 10 anos de pesquisa em busca do estado de representação.

A oficina é voltada majoritariamente a artistas da cena e estudantes de artes cênicas de cada um dos municípios. Todas as ações serão gratuitas, de modo a ampliar o alcance do espetáculo, sobretudo a populações mais carentes, que têm pouco ou nenhum acesso a ações culturais. Também pensando na acessibilidade comunicacional, haverá a presença de intérpretes de Libras em todas as apresentações e oficinas.

O recifense Alexandre Guimarães é ator, produtor, diretor e encenador teatral. No teatro, além do espetáculo O Açougueiro, é o idealizador e protagonista do solo Eu NÃO Sou João Caetano.

Entre os prêmios estão:
- Melhor Ator Janeiro de Grandes Espetáculo – APACEPE (2016)
- Melhor Ator/Monólogo/Maquiagem Prêmio Cenym do Teatro Nacional (2016)
- Prêmio We Do E-Teatro (São Paulo)
- Melhor Ator/Monólogo/Direção Festival de Teatro de Trindade
- Melhor Ator do Cine PE 2024

*Com informações de assessoria

SERVIÇO:
O Açougueiro  - ÚNICA APRESENTAÇÃO!
Quando: Sexta-feira, 4 de novembro, às 20h.
Onde: Teatro Capiba - Sesc Casa Amarela
Ingressos: aberto ao público (Ingressos com retirada 1 hora antes no local)
Indicação etária: 18 anos
Oficina de Atuação Teatro Físico e Antropológico: 13 e 14 de novembro

Reportar Erro

Veja também

Newsletter