"O Açougueiro" volta aos palcos pernambucanos com circulação no Recife e Interior, sexta (14)

A- A+

Depois de 10 anos, de temporadas em outros estados, o premiado monólogo “O Açougueiro”, do ator e pesquisador, Alexandre Guimarães, está de volta aos palcos pernambucanos.



A circulação tem início nesta sexta (14), às 20h, no Teatro Capiba, no Sesc Casa Amarela, e segue para as cidades de Verdejantes, Serra Talhada e São Lourenço da Mata. Todas as apresentações são gratuitas, abertas para todas as idades e contarão com intérprete de Libras, tornando o espetáculo acessível ao público com deficiência auditiva. A exibição no Recife tem indicação para o público com idade a partir de 18 anos.

Sobre o espetáculo

Amor, preconceito, intolerância e feminicídio. Esses são alguns dos temas presentes na peça “O Açougueiro”. O espetáculo, que tem texto e direção assinado pelo pernambucano Samuel Santos, conta a história de amor de Antônio, homem de infância pobre, que realizou o sonho de abrir o próprio açougue para fugir da fome.



Sua esposa, a jovem Nicinha, uma ex-prostituta do pequeno vilarejo no coração do sertão nordestino, também mostra o lado sombrio dos sentimentos humanos.

Ao todo, o ator interpreta nove personagens, dividindo-se entre diálogos, cantos e manifestações do vaqueiro como os aboios, toadas e cantigas de reisados. Da cultura popular nordestina como os aboios, cantigas de reisados e toadas de vaqueiro.



O espetáculo nasceu em julho de 2015, no Recife. Baseado no Teatro Físico e Antropológico, e galgado nas manifestações culturais sertanejas, 'O Açougueiro' traz aspectos da cultura do sertão que vão além do imaginário estigmatizado que apenas vê o Nordeste como um lugar de chão rachado e carcaça de animais. Outra temática abordada no espetáculo é a violência contra a mulher e o feminicídio, um tema ainda bastante atual e urgente.

O monólogo já foi assistido por mais de 7 mil espectadores, sendo apresentado em 15 cidades de nove estados brasileiros e tendo participado de quase 20 festivais nacionais. O Açougueiro já realizou também sete temporadas entre o Nordeste e o Sudeste.



Prêmios

O espetáculo ganhou o prêmio de melhor ator, melhor monólogo e melhor maquiagem na 16ª edição do Prêmio Cenym de Teatro Nacional; e o de melhor ator no Festival Internacional Janeiro de Grandes Espetáculos 2016 e Melhor Monólogo no Prêmio Roberto de França pelo Governo do Estado de PE.

Com o tema “O Açougueiro 10 anos: do litoral dos sentimentos à sequidão dos desejos” o projeto, aprovado com o Incentivo Funcultura Fundarpe Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco, terá apresentação única em cada cidade.

Oficinas

Além das apresentações teatrais, o projeto contempla a “Oficina de Atuação Antropológica”, voltada para profissionais e estudantes de artes cênicas, dança e performers. Em Recife, as oficinas vão acontecer nos dias 13 e 14 de novembro. Um treinamento com base nas técnicas de atuação do próprio Guimarães, fruto de seus 10 anos de pesquisa em busca do estado de representação.

A oficina é voltada majoritariamente a artistas da cena e estudantes de artes cênicas de cada um dos municípios. Todas as ações serão gratuitas, de modo a ampliar o alcance do espetáculo, sobretudo a populações mais carentes, que têm pouco ou nenhum acesso a ações culturais. Também pensando na acessibilidade comunicacional, haverá a presença de intérpretes de Libras em todas as apresentações e oficinas.

O recifense Alexandre Guimarães é ator, produtor, diretor e encenador teatral. No teatro, além do espetáculo O Açougueiro, é o idealizador e protagonista do solo Eu NÃO Sou João Caetano.

Entre os prêmios estão:

- Melhor Ator Janeiro de Grandes Espetáculo – APACEPE (2016)

- Melhor Ator/Monólogo/Maquiagem Prêmio Cenym do Teatro Nacional (2016)

- Prêmio We Do E-Teatro (São Paulo)

- Melhor Ator/Monólogo/Direção Festival de Teatro de Trindade

- Melhor Ator do Cine PE 2024



*Com informações de assessoria

SERVIÇO:

O Açougueiro - ÚNICA APRESENTAÇÃO!

Quando: Sexta-feira, 4 de novembro, às 20h.

Onde: Teatro Capiba - Sesc Casa Amarela

Ingressos: aberto ao público (Ingressos com retirada 1 hora antes no local)

Indicação etária: 18 anos

Oficina de Atuação Teatro Físico e Antropológico: 13 e 14 de novembro

Veja também