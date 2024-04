A- A+

LUTO O adeus a Carlos Ranulpho: marchand foi sepultado no Morada da Paz, nesta segunda-feira (15) Despedida do galerista contou com a presença de amigos e familiares

Amigos e familiares de Carlos Ranulpho se despediram do marchand pernambucano nesta segunda-feira (15). O galerista, que faleceu na noite do domingo (14), aos 94 anos, foi sepultado no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife.



"Um avô muito carinhoso, muito dedicado à família e ao trabalho dele". Assim Rafaela Albuquerque, uma das três entas de Ranulpho, definiu o avô, que completaria 95 anos no próximo dia 28. Ele sofreu uma parada cardíaca no Hospital Memorial São José, no bairro do Derby, onde estava internado desde o dia 27 de março, em função de um quadro de infeção.



Marinês Oliveira foi assessora pessoal de Ranulpho por 29 anos. Para ela, a convivência com o patrão durante todos esses anos foi de constante aprendizado. "Ele vivia ensinando. Muitos artistas passaram pelas mãos dele. Nomes que ele fez crescer. Era um marchand sério, honesto e dedicado à arte, que era tudo o que ele amava fazer", afirmou a funcionária.

Leia também • Abilio Diniz: Saiba quem são os seis filhos do empresário que morreu em São Paulo • Quem foi Kenneth Mitchell, ator canadense que morreu aos 49 anos • Rodrigo Hilbert homenageia sogra que morreu 25 dias após diagnóstico de câncer



Em cima do caixão de Ranulpho, foi colocada uma bandeira do Náutico, seu time do coração. A paixão pelo Timbu só não ultrapassava a pelo ofício que exerceu ao longo de mais de cinco décadas. "Era um homem de grande inteligência no setor de artes e, especialmente, como comerciante. Eu mesmo aprendi grandes lições com ele, que carrego até hoje comigo", apontou Cássio Albuquerque, irmão mais novo do marchand. Em cima do caixão de Ranulpho, foi colocada uma bandeira do Náutico, seu time do coração. A paixão pelo Timbu só não ultrapassava a pelo ofício que exerceu ao longo de mais de cinco décadas. "Era um homem de grande inteligência no setor de artes e, especialmente, como comerciante. Eu mesmo aprendi grandes lições com ele, que carrego até hoje comigo", apontou Cássio Albuquerque, irmão mais novo do marchand.

Veja também

celebridades Dilsilnho lamenta morte de seu cão Diego: ''Me tirou da solidão''