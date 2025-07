A- A+

LUTO O adeus ao "Príncipe das Trevas", Ozzy Osbourne, que morreu nesta terça (22), aos 76 anos O ícone do rock britânico faleceu menos de um mês depois de realizar último show com o Black Sabbath

Pouco mais de duas semanas após subir ao palco pela última vez, um dos mais icônicos artistas da música mundial se despede da vida. Morreu, nesta terça (22), aos 76 anos, o cantor britânico Ozzy Osbourne, que foi líder da banda de heavy metal Black Sabbath.

O anúncio foi feito pela família, em comunicado oficial. "É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso querido Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem nossa privacidade neste momento", disse o comunicado.

A causa da morte, no entanto, não havia sido revelada até o fechamento desta edição.

John Michael Osbourne nasceu em 3 de setembro de 1948, em Birmingham (Inglaterra). Foi o quarto de seis filhos. Teve uma infância marcada pela dislexia, e, aos 15 anos de idade, abandonou a escola.

Junto a Tony Iommi (guitarra), Geezer Butler (baixo) e Bill Ward (bateria), integrou a banda Black Sabbath, uma das pioneiras do heavy metal. O som e as letras sobre temas pesados, a estética sombria e macabra, ajudariam a definir o gênero.

Como vocalista, Ozzy assumiu a persona que concentrava essa aura sombria. Ficou conhecido, por isso, como “Príncipe das Trevas”. Suas performances energéticas, irreverentes e teatrais alçaram Ozzy ao patamar de grande ícone do rock pesado.

Com o Black Sabbath, Ozzy lançou álbuns emblemáticos, como “Paranoid" (1970) e "Master of Reality" (1971), com sucessos como “Iron Man”, “War Pigs”, “N.I.B.”, “Childre of The Grave”.

Devido a problemas com o abuso de drogas e álcool, Ozzy deixa o Black Sabbath em 1979 e segue em carreira solo. Ao todo, foram nove álbuns com a banda, incluindo o derradeiro “13” (2013).

Como artista solo, Ozzy lançou 13 álbuns de estúdio. A soma dos álbuns lançados com o Black Sabbath e dos trabalhos solo renderam ao mais de 10 milhões de discos vendidos.

Excessos e loucuras

Ozzy Osbourne nunca escondeu sua vida de excessos e loucuras. Muitas delas, extensão de sua persona artística; outras, resultado do abuso de drogas e álcool.

Entre as histórias mais famosas, está a do dia em que mordeu a cabeça de um morcego, em 1982, durante um show em Des Moine, Iowa. O animal foi atirado no palco por um fã. Ozzy pensou ser um morcego de borracha e, com os dentes, arrancou a cabeça do animal. Precisou tomar vacina-antirábica.

Outra história – confirmada pelo próprio Ozzy – foi a de que, em 1984, ele cheirou uma “carreira de formigas”, em um hotel onde estava hospedado durante uma turnê junto à banda Mötley Crüe.

Saúde

Nos últimos anos, Ozzy vinha com a saúde fragilizada. Em 2019, foi diagnosticado com Parkinson e chegou a declarar que não conseguia mais andar.

Também chegou a passar por diversas cirurgias, uma delas devido a um acidente doméstico, em que caiu no chão do banheiro, correndo o risco de ficar paraplégico.

Em 2023, Ozzy chegou a cancelar uma turnê que faria pelo Reino Unido e Europa por estar “fisicamente fraco”, como declarou à época.

Último show

No dia 5 de julho deste ano, Ozzy Osbourne e Black Sabbath se reuniram para realizar o último show da carreira. O evento, batizado “Back to the Beginning”, aconteceu em Birmingham, cidade natal de Ozzy, no Villa Park, estádio do time de futebol Aston Villa, para o qual Ozzy torcia.

Um público de 40 mil pessoas presentes e 5,8 milhões online acompanhou as 11 horas de evento, que teve as participações de astros do rock, como Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Duff McKagan & Slash (Guns N' Roses), Tom Morello (Rage Against The Machine), Fred Durst (Limp Bizkit), Mike Bordin (Faith No More), entre outros.

