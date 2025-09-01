A- A+

CINEMA ''O Agente Secreto'' alcança 100% de aprovação no Rotten Tomatoes e demonstra força ao Oscar 2026 Filme estreia no Recife, no dia 10 de setembro, com sessão dupla na cidade

A campanha internacional de ''O Agente Secreto'' está a todo vapor. Depois de sair como filme o mais premiado do Festival de Cannes 2025, a nova produção de Kleber Mendonça Filho conquista até o momento 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, um site agregador de críticas de filmes e séries de TV.

Por enquanto o longa-metragem, dirigido pelo pernambucano e protagonizado por Wagner Moura, soma 36 críticas positivas, demonstrando ser um dos destaques do cinema em 2025 e quem sabe um dos títulos favoritos ao Oscar 2026. Dentre os comentários, os críticos avaliam ''O Agente Secreto'' como ousado, frenético e épico, garantindo que ''você não verá um suspense político melhor este ano''.

Em maio passado, no Festival de Cannes, ''O Agente Secreto'' levou na mostra oficial da competição os prêmios de Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura). O filme segue integrando a presença em festivais de cinema ao redor do mundo, como o Sydney Film Festival, na Austrália, o Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), no Canadá, o New York Film Festival, nos Estados Unidos, e o Festival Internacional de Cinema de San Sebastián (SSIFF), na Espanha.

No Brasil, o filme faz a estreia nacional com uma sessão dupla no dia 10 de setembro, no Cinema Teatro do Parque (19h) e no Cinema São Luiz (19h40), ambos cinemas de rua do Recife, cidade natal do cineasta Kleber Mendonça Filho. Inclusive, a trama de ''O Agente Secreto'' é ambientada na capital pernambucana, no ano de 1977, acompanhando a fuga de Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia.

O longa também vai fazer presença em festivais brasileiros, como o Festival de Brasília, Maranhão na Tela, Cine Ceará e na Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. Maria Fernanda Candido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho e Roberto Diogenes completam o elenco de ''O Agente Secreto'', produzido por Emilie Lesclaux.



Confira o trailer:

