CINEMA

"O Agente Secreto' aparece entre os 10 melhores filmes do ano do New York Times

A menção do filme "O Agente Secreto" no ranking vem na esteira do seu crescente desempenho no exterior

Wagner Moura em ''O Agente Secreto'', filme que pode lhe render uma indicação no Oscar 2026Wagner Moura em ''O Agente Secreto'', filme que pode lhe render uma indicação no Oscar 2026 - Foto: Cinemascópio/Divulgação

O Agente Secreto segue colhendo frutos no circuito internacional. O filme de Kleber Mendonça Filho apareceu em 8º lugar entre os 10 melhores filmes de 2025 na tradicional lista do The New York Times, descrito como "uma mistura de humores e tons ornamentada com toques surrealistas" e "ao mesmo tempo uma cápsula do tempo política e assustadoramente atual".

A menção no ranking vem na esteira do crescente desempenho do longa no exterior, desde a estreia no Festival de Cannes em maio - quando faturou os prêmios de melhor ator e melhor direção, para Wagner Moura e Mendonça Filho.

Confirmando sua potência na corrida pelo Oscar 2026, o longa brasileiro conquistou mais dois prêmios internacionais nesta semana: foi eleito como melhor filmes internacional pela associação de críticos de Nova York, o New York Film Critics Circle, que também entregou a Moura o prêmio de melhor ator.

As indicações oficiais ao Oscar serão reveladas em 22 janeiro, e a cerimônia acontece em 15 de março. O próximo passo é a divulgação da pré-lista da categoria de melhor filme internacional, na qual O Agente Secreto deve figurar, em 16 de dezembro.

Também aparecem na lista do New York Times outros favoritos da temporada, como Uma Batalha Após a Outra, do americano Paul Thomas Anderson, e Foi Apenas um Acidente, do iraniano Jafar Panahi. Confira o ranking completo:

- Pecadores, de Ryan Coogler

- Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson

- Marty Supreme, de Josh Safdie

- Foi Apenas Um Acidente, de Jafar Panahi

- BLKNWS: Terms & Conditions, de Kahlil Joseph

- My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow, de Julia Loktev

- Sorry, Baby, de Eva Victor

- O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

- Levados pelas Marés, de Jia Zhangke

- The Mastermind, de Kelly Reichardt

 

