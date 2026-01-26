A- A+

BILHETERIA "O Agente Secreto" chega a 1,7 milhão de espectadores após indicações ao Oscar Filme brasileiro reage nas bilheterias após disputa internacional e amplia público nos cinemas

Impulsionado pelas recentes indicações ao Oscar, O Agente Secreto alcançou a marca de 1,7 milhão de espectadores, segundo dados divulgados pela Comscore. O crescimento foi registrado ao longo dos últimos quatro dias e marca um novo momento para o desempenho do filme nas bilheterias.

O longa já vinha de um período de alta após a vitória no Globo de Ouro, mas ganhou novo fôlego com a confirmação da presença na principal premiação do cinema mundial.

Disputa nas bilheterias

Mesmo com o avanço recente, O Agente Secreto aparece em meio a produções que lideram o ranking de público no País. Zootopia 2 segue na primeira colocação, com pouco mais de 6 milhões de espectadores, seguida por Avatar: Fogo e Cinzas, que soma 5,2 milhões de ingressos vendidos.

Na sequência, A Empregada registra 2,6 milhões de espectadores e ocupa a terceira posição. Já Marty Supreme, que concorre com o filme brasileiro na categoria de Melhor Filme, aparece mais atrás no ranking, com 137 mil espectadores.

Indicações de O Agente Secreto

O Agente Secreto foi indicado ao Oscar 2026 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Seleção de Elenco, esta última uma novidade que estreia nesta edição da premiação.

Na disputa por Melhor Filme, dez títulos concorrem ao principal troféu da noite. Além de O Agente Secreto, integram a lista Uma Batalha Após a Outra, Hamnet, Pecadores, Valor Sentimental, Marty Supreme, Frankenstein, Sonhos de Trem, Bugonia e F1.

Na categoria Melhor Filme Internacional, o longa brasileiro enfrenta Foi Apenas um Acidente (França),Valor Sentimental (Noruega), Sirât (Espanha) e A Voz de Hind Rajab (Tunísia).

Já em Melhor Escalação de Elenco, O Agente Secreto concorre com Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra e Pecadores.

Além das categorias dedicadas ao filme, Wagner Moura foi indicado ao Oscar 2026 de Melhor Ator por sua atuação em O Agente Secreto. Trata-se de um feito inédito para um ator brasileiro. Na mesma categoria, também concorrem Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e Michael B. Jordan.

Os vencedores do Oscar 2026 serão anunciados na cerimônia marcada para 15 de março.



