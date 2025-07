A- A+

CINEMA "O agente secreto", com Wagner Moura, é selecionado para o Festival de Toronto Na mesma edição, serão exibidos filmes novos de Guilherme Del Toro e com Angelina Jolie

Mais um passo importante passo interncional de "O agente secreto". O filme do diretor Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, foi selecionado para a 50º Festival de Cinema de Toronto, no Canadá, um dos mais relevantes do mundo, que acontece entre 4 e 14 de setembro.

O filme fará parte das “Special Presentations”, onde serão exibidos, entre outros, "Couture", com Angelina Jolie, dirigido por Alice Winocour, e "Frankenstein", o novo de Guillermo del Toro.

No exterior, o filme já passou pelo Festival de Cannes, na França, onde fez sua estreia mundial e foi premiado como as estatuetas de melhor diretor e melhor ator. Ele também foi exibido gratuitamente nos jardins do Museu do Louvre, em Paris, pelo festival Cinéma Paradiso Louvre, no Festival de Cinema New Horizons, em Wroclaw, na Polônia, e no Festival de Cinema de Sydney, na Austrália.

A estreia no Brasil de "O agente secreto" está prevista para o dia 6 de novembro, mas já em setembro e outubro, tem uma série de sessões especiais pelo país.

