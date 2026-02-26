O Agente Secreto concorre nesta quinta (26) ao prêmio César, o "Oscar francês"

A- A+

A cerimônia de premiação do César 2026, o "Oscar francês', será nesta quinta-feira, 26, no Olympia, em Paris. O filme brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, disputa a categoria de Melhor Filme Internacional, uma das principais da noite.

A produção concorre com Sirât (Espanha), O Cão Preto (China), Uma Batalha Após a Outra (Estados Unidos) e Valor Sentimental (Noruega).

Criado em 1976 e considerado o prêmio mais importante do cinema francês, o César é frequentemente comparado ao Oscar por seu peso na indústria audiovisual europeia. É organizado pela Academia de Artes e Técnicas do Cinema da França (Académie des Arts et Techniques du Cinéma).

Nesta edição, o filme mais lembrado foi Nouvelle Vague, de Richard Linklater, que lidera a disputa com dez indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. Além das categorias competitivas, a Academia de Cinema da França também anunciou que Jim Carrey receberá o César Honorário, em reconhecimento à sua trajetória no cinema.

Como assistir ao César 2026?

A 51ª edição do César tem início às 20h45, no horário de Paris, que corresponde às 16h45 no horário de Brasília. Não haverá transmissão ao vivo da cerimônia no País. A emissora original francesa é o Canal+; para assistir online, o acesso à plataforma pode exigir uso de VPN.

É possível que a premiação seja veiculada posteriormente pelo TV5MONDE, canal de TV por assinatura que opera no Brasil e geralmente transmite o César, e pelo serviço de streaming correspondente, o TV5MONDEplus.

A maneira mais garantida de acompanhar os resultados do César em tempo real é por meio das redes sociais, no Instagram oficial do prêmio e nas páginas do Canal+, no YouTube e no X (antigo Twitter).





