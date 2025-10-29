A- A+

CINEMA ''O Agente Secreto'': confira o calendário de lançamentos no exterior e as chances em premiações Filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura representa o Brasil na corrida por uma indicação ao Oscar

Filme mais premiado do Festival de Cannes e aposta do Brasil para a próxima temporada de premiações, " O agente secreto" já vem fazendo barulho nos cinemas brasileiros e mundiais. O longa teve exibições em inúmeros festivais espalhados pelo país, como o Festival do Rio, a Mostra de São Paulo, o Cine Ceará, o CineBH e o Festival de Brasília, dentre outros.

No último final de semana, o longa liderou a média de público por salas no Brasil mesmo sendo exibido apenas em pré-estreias. Internacionalmente, o filme marcou presença em festivais como Toronto, Nova York, Londres e San Sebastian.

Agora, "O agente secreto" se aproxima de suas datas de lançamento oficiais. O filme de Kleber Mendonça Filho chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. Na mesma data, estreia em Portugal e na Alemanha. No dia 26 de novembro, o longa faz sua estreia nos cinemas de Nova York. Na semana seguinte, o lançamento é em Los Angeles.

Na Inglaterra, o filme chega aos cinemas apenas no dia 20 de fevereiro. A data gerou críticas à distribuidora local, a Mubi, por potencialmente prejudicar o filme na corrida pelo Bafta. Em 2025, "Ainda estou aqui" estreou na mesma data nos cinemas britânicos e acabou recebendo apenas uma indicação, a melhor filme internacional.

As datas de lançamento no exterior são vistas como estratégicas na temporada de premiações. O longa vem sendo tratado pela imprensa americana como forte concorrente da temporada, especialmente nas categorias de melhor ator, com Wagner Moura, e melhor filme internacional. O ator, inclusive, entra na temporada com prêmios em Cannes e no Festival de Chicago, além de uma indicação ao Gotham Awards.

Importante prêmio do cinema independente, o Gotham também indicou "O agente secreto" na categoria de melhor roteiro original, para Kleber Mendonça Filho.

Até o momento, as indicações de melhor filme internacional e melhor ator são tratadas como garantidas por publicações como Variety, Hollywood Reporter e Gold Derby. Especialistas em premiações também acreditam que o filme pode marcar presença em categorias como melhor filme, melhor roteiro original e melhor direção. Outras disputas, como melhor fotografia e melhor atriz coadjuvante, com Tânia Maria, são mais difíceis.

Apesar do longa está muito bem cotado na imprensa americana, é importante lembrar que o ano parece particularmente forte para filmes internacionais. Obras como "Valor sentimental", "Foi apenas um acidente", "No other choice" e "A voz de Hind Rajab" também são hits em premiações e cotadas para figurar em diversas categorias.

Faltando pouco mais de quatro meses para o Oscar o sentimento é que ainda há muita água para correr. No momento, "Valor sentimental" parece favorito na categoria internacional, com Timothee Chalamet despontando como principal candidato na disputa de melhor ator. Mas as coisas podem mudar. Na última temporada, muitos favoritismos foram desfeitos pelo caminho, como nos casos envolvendo "Emilia Pérez" e Karla Sofia Gascon.

Assim como aconteceu com "Ainda estou aqui" e Fernanda Torres, "O agente secreto" também pode ser beneficiado de uma eventual vitória no Globo de Ouro. Embora Wagner Moura possa ter adversários de peso como Michael B. Jordan, por "Pecadores", e Daniel Day-Lewis, por "Anemone", o brasileiro saiu da reta de duas das principais atuações do ano: Leonardo DiCaprio, por "Uma batalha após a outra", e Chalamet, por "Marty supreme". Wagner, se indicado, concorrerá a melhor ator drama, enquanto que os outros dois estão na disputa dentre comédias/musicais.



Confira o trailer:

