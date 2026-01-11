A- A+

globo de ouro "O Agente Secreto" conquista Globo de Ouro 2026 de "Melhor Filme em Língua Não Inglesa" Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa é ambientado no Recife da década de 1970 e teve parte das filmagens na Folha de Pernambuco

O cinema brasileiro fez história no Globo de Ouro com a vitória de "O Agente Secreto" na categoria Melhor Filme em Língua Não Inglesa na madrugada desta segunda (12). Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa superou outras produções internacionais como Foi Apenas Um Acidente, Valor Sentimental, A Única Saída, A Voz de Hind Rajab e Sirat.

O filme vence a categoria 27 anos após a última vitória de uma produção brasileira, conquistada por "Central do Brasil".

"A mensagem que eu mando para o Brasil é o fato de nós estarmos muito felizes em ver um filme brasileiro, um produto cultural brasileiro, gerando tanta discussão boa sobre a história do Brasil", disse Kleber após a premiação

O diretor também mandou um recado para os jovens cineastas. "E eu quero muito ver que jovens cineastas brasileiros e brasileiras, façam histórias sobre o Brasil no cinema. Pode usar o telefone, pode tornar um projeto e desenvolver sua própria história e contar a história do nosso país, porque a gente falando da nossa casa todo mundo ouve ao redor do mundo. Obrigado", finalizou.

O filme

A trama, ambientada no Recife da década de 1970, O Agente Secreto constrói sua narrativa a partir de uma sátira política de tom bem-humorado. O longa acompanha Marcelo, interpretado por Wagner Moura, professor e pesquisador universitário que retorna à cidade natal durante o Carnaval de 1977, com o objetivo de reencontrar o filho e, ao mesmo tempo, se esconder de uma perseguição política.

Entre as locações escolhidas por Kleber Mendonça Filho para dar autenticidade à época retratada está o parque gráfico da Folha de Pernambuco, que preserva uma antiga máquina rotativa de impressão, utilizada no filme para representar o funcionamento de um jornal nos anos 1970.





