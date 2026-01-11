Seg, 12 de Janeiro

globo de ouro

"O Agente Secreto" conquista Globo de Ouro 2026 de "Melhor Filme em Língua Não Inglesa"

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa é ambientado no Recife da década de 1970 e teve parte das filmagens na Folha de Pernambuco

Wagner Moura, protagonista de ''O Agente Secreto'', ao lado do diretor Kleber Mendonça FilhoWagner Moura, protagonista de ''O Agente Secreto'', ao lado do diretor Kleber Mendonça Filho - Foto: Divulgação

O cinema brasileiro fez história no Globo de Ouro com a vitória de "O Agente Secreto" na categoria Melhor Filme em Língua Não Inglesa na madrugada desta segunda (12). Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa superou outras produções internacionais como Foi Apenas Um Acidente, Valor Sentimental, A Única Saída, A Voz de Hind Rajab e Sirat.

O filme vence a categoria 27 anos após a última vitória de uma produção brasileira, conquistada por "Central do Brasil".

"A mensagem que eu mando para o Brasil é o fato de nós estarmos muito felizes em ver um filme brasileiro, um produto cultural brasileiro, gerando tanta discussão boa sobre a história do Brasil", disse Kleber após a premiação

O diretor também mandou um recado para os jovens cineastas. "E eu quero muito ver que jovens cineastas brasileiros e brasileiras, façam histórias sobre o Brasil no cinema. Pode usar o telefone, pode tornar um projeto e desenvolver sua própria história e contar a história do nosso país, porque a gente falando da nossa casa todo mundo ouve ao redor do mundo. Obrigado", finalizou.

O filme
A trama, ambientada no Recife da década de 1970, O Agente Secreto constrói sua narrativa a partir de uma sátira política de tom bem-humorado. O longa acompanha Marcelo, interpretado por Wagner Moura, professor e pesquisador universitário que retorna à cidade natal durante o Carnaval de 1977, com o objetivo de reencontrar o filho e, ao mesmo tempo, se esconder de uma perseguição política.

Entre as locações escolhidas por Kleber Mendonça Filho para dar autenticidade à época retratada está o parque gráfico da Folha de Pernambuco, que preserva uma antiga máquina rotativa de impressão, utilizada no filme para representar o funcionamento de um jornal nos anos 1970.

 

 
 
 
 
 
 
 
