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MEMÓRIA "O Agente Secreto" desperta saudade e pertencimento em recifenses que vivem no exterior No filme de Kleber Mendonça Filho, a cidade surge como memória viva e desperta nostalgia profunda em recifenses que hoje vivem fora do Brasil

Assistir a "O Agente Secreto" fora do Brasil tem provocado um efeito que vai além da fruição cinematográfica para muitos recifenses que hoje vivem no exterior.

O Recife retratado por Kleber Mendonça Filho não aparece apenas como cenário de uma trama ambientada nos anos 1970, mas como um território afetivo que ressurge com força, ativando lembranças, cheiros, sons e modos de viver que seguem intactos na memória de quem precisou partir.

Para esses espectadores, o filme opera como um retorno simbólico à cidade natal, um reencontro atravessado por saudade, pertencimento e identidade.

Morando na Alemanha desde 2024, Maria Camilla Burégio, 25 anos, descreve a experiência de assistir ao filme como um impacto emocional imediato. Antes mesmo da estreia, o interesse surgiu ao saber que a história se passava em Recife.

Quando finalmente conseguiu assistir, em uma das poucas sessões exibidas em Frankfurt, fez questão de evitar a versão dublada.

“Eu me recusei a ver um filme brasileiro e recifense em alemão”, conta. Para ela, a língua fazia parte do vínculo com a cidade.

Durante a exibição, Camilla relata ter ficado em êxtase. “Os costumes, a cultura, as histórias, a perna cabeluda… tudo o que faz parte do nosso imaginário estava ali”, diz.

Maria Camilla Burégio. Foto: Arquivo Pessoal

A sensação era paradoxal: estar fisicamente distante, mas emocionalmente ancorada.

“Eu estava do outro lado do mundo, mas me sentindo pertencente, lembrando que existe um lugar onde eu posso ser quem eu sou".

As cenas ambientadas no Cinema São Luiz, um dos espaços mais simbólicos da vida cultural recifense, tiveram um peso especial.

“Me trouxeram muitas memórias. Eu daria tudo para ter assistido a esse filme lá”. A saudade, segundo ela, não se restringe à paisagem urbana. É o modo de viver que mais faz falta. “A cidade física é muito marcante, mas o ritmo, as relações, a forma como as pessoas vivem são ainda mais simbólicas para mim.”

Vivendo em uma cidade próxima a Frankfurt, Camilla sente diariamente o contraste cultural. “As pessoas são mais frias, diretas, sem paciência. Sair de Recife me deixou ainda mais apaixonada pela minha cidade”.

Para ela, o filme reforça um sentimento que já existia: “Hoje eu acho Recife ainda mais bonita do que achava antes”.

Na França há quase cinco anos, Maria Nilo, 33, assistiu a O Agente Secreto em dois momentos distintos e define a experiência como profundamente pessoal. A primeira sessão aconteceu ainda no circuito de festivais, em um cinema pequeno de Lyon.

“Quando vi que ia passar, comprei o ingresso na hora. Foi muito emocionante”. A segunda veio meses depois, já em salas comerciais maiores. Rever o filme permitiu novas leituras e descobertas. “Na segunda vez, você se atenta a detalhes que não tinha visto antes”, detalha.

Para Maria, o impacto do filme não está apenas na reconstrução de um Recife do passado, mas na sobreposição entre cidade e memória. “Eu não fiquei pensando ‘olha como Recife era antigamente’. Eu reconheci os lugares da minha vida”.

Maria Nilo. Foto: Arquivo Pessoal

Em uma das cenas finais, ela identifica um espaço íntimo. “A cena do banco de sangue é na esquina da casa da minha mãe”. O efeito, segundo ela, é ver a própria trajetória projetada na tela. “Eu estava olhando para aqueles lugares a partir da minha vivência, da minha memória afetiva”.

O reconhecimento se estende também às pessoas. Maria relata a emoção de ver amigos fazendo figuração e nomes conhecidos surgindo nos créditos. “Você fica até o fim vendo os créditos subirem e reconhecendo gente querida. Isso pega de um jeito muito forte”.

Para ela, o filme funciona quase como um código compartilhado. “Só quem é de Recife pega todas as referências. Tem coisas ali que são muito nossas”.

Para Leonardo dos Santos, 30, morando no Canadá desde 2023, o filme dialoga diretamente com um processo que ele define como contínuo.

“A gente não deixou Recife. É um deixar que vem acontecendo aos poucos”. Segundo ele, não houve ruptura total. “No começo parecia uma viagem breve, mas com o tempo você entende que vai ficar longe”. Assistir a O Agente Secreto reforçou esse elo nunca rompido.

Leonardo descreve Recife como um lugar que se reconhece de olhos fechados.

“Voltar para Recife é como voltar para casa da mãe. É acolhimento, leveza, familiaridade”.

Leonardo dos Santos. Foto: Arquivo Pessoal

No cinema, essa sensação se repete. “Você vê as pontes, os rios, o Capibaribe, e sabe exatamente onde está”. Para ele, o filme ativa uma memória construída ao longo da vida. “Não é uma coisa que surge do nada. É algo que foi sendo criado desde criança”.

Quanvo volta para casa, o pouso no Recife, segundo ele, é quase ritualístico. “Eu sempre desço ouvindo Nação Zumbi. Quando vejo a cidade lá de cima, o braço arrepia. É tipo: cheguei em casa”.

Esse sentimento, diz, não precisa ser romantizado. “Com Recife, as coisas já são boas no natural”. No cinema, o efeito é semelhante. “Você não precisa forçar nada para sentir. Está tudo ali”.

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