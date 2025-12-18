Cinema
"O Agente Secreto" é eleito melhor filme internacional no Austin Film Critics Awards, nos EUA
Produção superou concorrentes de peso como 'Valor Sentimental' e 'Foi Apenas um Acidente'
"O Agente Secreto", de Kléber Mendonça Filho, é protagonizado por Wagner Moura - Foto: Victor Jucá/Divulgação
"O Agente Secreto', longa dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional no Austin Film Critics Awards 2025, importante premiação de críticos de cinema dos Estados Unidos.
A produção superou concorrentes também cotados ao Oscar como 'Valor Sentimental' e 'Foi Apenas um Acidente', ampliando o reconhecimento internacional do filme. A cerimônia de premiação foi realizada na cidade de Austin e reuniu produções de diferentes países.
Ma premiação, o ator baiano Wagner Moura também concorreu ao prêmio de Melhor Ator, mas o troféu ficou com Timothée Chalamet, pela interpretação em "Marty Supreme".
