CINEMA PERNAMBUCANO "O Agente Secreto" é eleito o melhor filme do Festival de Cannes pelo júri da crítica Vencedor da Palma de Ouro será conhecido neste sábado (24)

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, conquistou dois prêmios fora da competição oficial na manhã deste sábado (24), horas antes da entrega da cobiçada Palma de Ouro no Festival de Cannes.

O longa brasileiro foi escolhido o melhor do festival pelo júri da crítica da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci).

Além disso, o filme também foi premiado com o Prix des Cinémas Art et Essai, reconhecimento de exibidores independentes da França, como o principal destaque do evento.



Com direito a frevo no tapete vermelho e tudo mais, "O Agente Secreto" foi um dos destaques do evento realizado na Riviera Francesa.

O filme estrelado por Wagner Moura conquistou muitos elogios da crítica internacional e vem sendo apontado como um dos candidatos a prêmios.

A cerimônia de premiação acontece a partir das 13h40 (horário de Brasília), com transmissão no YouTube.

