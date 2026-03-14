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CINEMA

"O Agente Secreto" é o filme mais citado e elogiado em menções ao Oscar nas redes

A instituição levou em conta 4,3 milhões de "menções em inglês ou português no mundo" feitas por 849 mil perfis de redes sociais

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Wagner Moura é o protagonista de ''O Agente Secreto''Wagner Moura é o protagonista de ''O Agente Secreto'' - Foto: Divulgação

O Agente Secreto, longa de Kleber Mendonça Filho protagonizado por Wagner Moura, disputa o Oscar em quatro categorias neste domingo, 15.

Segundo informações de pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 14, o filme brasileiro é o mais citado entre os concorrentes e o que conta com maior proporção de menções positivas.

A instituição levou em conta 4,3 milhões de "menções em inglês ou português no mundo" feitas por 849 mil perfis de redes sociais no período entre 1º de outubro de 2025 e a última sexta, 13 de março de 2026.

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Em geral, as menções negativas giraram em torno de 6% a 11% entre os concorrentes ao prêmio de melhor filme do Oscar, com a maioria dos comentários sendo considerados "neutros".

Entre os positivos, O Agente Secreto se destacou com 61%, seguido por Sonhos de Trem, com 35% - o longa também conta com um brasileiro candidato, o diretor de fotografia Adolfo Veloso. Pecadores e Marty Supreme vêm em seguida, com 29%. F1 é o que tem menos menções positivas, apenas 18%.

Filmes com mais menções entre os concorrentes ao Oscar
23% - O Agente Secreto

21% - Pecadores

10% - F1

09% - Uma Batalha Após A Outra

08% - Frankenstein

07% - Marty Supreme

05% - Hamnet

05% - Valor Sentimental

12% - Soma entre outros filmes

Menções com ‘maior sentimento positivo’

61% - O Agente Secreto

35% - Sonhos de Trem

29% - Pecadores

29% - Marty Supreme

25% - Frankenstein

25% - Uma Batalha Após A Outra

25% - Hamnet

25% - Sirat

24% - Valor Sentimental

23% - Bugonia

23% - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

21% - Foi Apenas Um Acidente

21% - Blue Moon

20% - Song Song Blue

18% - F1

Qual a metodologia da pesquisa Quaest sobre o Oscar
O Quaest não divulgou maiores detalhes sobre a metodologia, mas informa que "As menções sobre o assunto de interesse foram coletadas das principais redes sociais, Spotify, The Movie Database e site de notícias por API própria da Quaest utilizando operadores booleanos com buscas de palavras chaves relacionadas ao assunto".

A coleta foi realizada entre 1º de outubro de 2025 e 13 de março de 2026. O instituto considera como principais redes sociais as plataformas X, Instagram, Facebook, Reddit, TUmblr, TikTok, Bluesky e YouTube.

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