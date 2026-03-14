"O Agente Secreto" é o filme mais citado e elogiado em menções ao Oscar nas redes
A instituição levou em conta 4,3 milhões de "menções em inglês ou português no mundo" feitas por 849 mil perfis de redes sociais
O Agente Secreto, longa de Kleber Mendonça Filho protagonizado por Wagner Moura, disputa o Oscar em quatro categorias neste domingo, 15.
Segundo informações de pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 14, o filme brasileiro é o mais citado entre os concorrentes e o que conta com maior proporção de menções positivas.
A instituição levou em conta 4,3 milhões de "menções em inglês ou português no mundo" feitas por 849 mil perfis de redes sociais no período entre 1º de outubro de 2025 e a última sexta, 13 de março de 2026.
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Em geral, as menções negativas giraram em torno de 6% a 11% entre os concorrentes ao prêmio de melhor filme do Oscar, com a maioria dos comentários sendo considerados "neutros".
Entre os positivos, O Agente Secreto se destacou com 61%, seguido por Sonhos de Trem, com 35% - o longa também conta com um brasileiro candidato, o diretor de fotografia Adolfo Veloso. Pecadores e Marty Supreme vêm em seguida, com 29%. F1 é o que tem menos menções positivas, apenas 18%.
Filmes com mais menções entre os concorrentes ao Oscar
23% - O Agente Secreto
21% - Pecadores
10% - F1
09% - Uma Batalha Após A Outra
08% - Frankenstein
07% - Marty Supreme
05% - Hamnet
05% - Valor Sentimental
12% - Soma entre outros filmes
Menções com ‘maior sentimento positivo’
61% - O Agente Secreto
35% - Sonhos de Trem
29% - Pecadores
29% - Marty Supreme
25% - Frankenstein
25% - Uma Batalha Após A Outra
25% - Hamnet
25% - Sirat
24% - Valor Sentimental
23% - Bugonia
23% - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
21% - Foi Apenas Um Acidente
21% - Blue Moon
20% - Song Song Blue
18% - F1
Qual a metodologia da pesquisa Quaest sobre o Oscar
O Quaest não divulgou maiores detalhes sobre a metodologia, mas informa que "As menções sobre o assunto de interesse foram coletadas das principais redes sociais, Spotify, The Movie Database e site de notícias por API própria da Quaest utilizando operadores booleanos com buscas de palavras chaves relacionadas ao assunto".
A coleta foi realizada entre 1º de outubro de 2025 e 13 de março de 2026. O instituto considera como principais redes sociais as plataformas X, Instagram, Facebook, Reddit, TUmblr, TikTok, Bluesky e YouTube.