Cinema

"O Agente Secreto" e Wagner Moura concorrem ao Critics Choice Awards, neste domingo (4)

Nas categorias de TV, Wagner Moura também foi indicado para o prêmio de melhor ator coadjuvante em série limitada ou filme para televisão, por Ladrões de Drogas, disponível na Apple TV

Wagner Moura, protagonista de "O Agente Secreto", filme de Kléber Mendonça FilhoWagner Moura, protagonista de "O Agente Secreto", filme de Kléber Mendonça Filho - Foto: Victor Jucá/Divulgação

A cerimônia do Critics Choice Awards 2026 ocorre na noite deste domingo (4), em Los Angeles. O Agente Secreto e Wagner Moura estão entre os indicados ao prêmio entregue pela associação de críticos de cinema e TV dos Estados Unidos e Canadá. A premiação será transmitida pela TNT e HBO Max, a partir das 21h.

O filme do diretor Kleber Mendonça Filho concorre nas categorias de melhor filme de língua estrangeira e de melhor ator, com Moura. Os concorrentes do longa são Foi Apenas um Acidente, A Garota Canhota, No Other Choice, Sirat e Belén. Já entre os atores, também disputam Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Joel Edgerton e Ethan Hawke.

Nas categorias de TV, Wagner Moura também foi indicado para o prêmio de melhor ator coadjuvante em série limitada ou filme para televisão, por Ladrões de Drogas, disponível na Apple TV.

Outro brasileiro entre concorrentes é Adolpho Veloso, que disputa o prêmio na categoria melhor fotografia pelo filme Sonhos de Trem. Os outros concorrentes são F1, Frankenstein, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Uma Batalha Após a Outra e Pecadores. Na categoria melhor filme estão Bugonia, Frankenstein, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Jay Kelly, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Vallor Sentimental, Pecadores, Sonhos de Trem e Wicked: Parte 2.

Termômetro

O Critics' Choice é considerado um dos termômetros para o Oscar. O evento costuma ditar tendências quanto a possíveis indicados e vencedores da temporada, além de servir como reforço estratégico para os estúdios nas campanhas rumo às premiações maiores.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

