Cinema "O Agente Secreto" e Wagner Moura concorrem ao Critics Choice Awards, neste domingo (4) Nas categorias de TV, Wagner Moura também foi indicado para o prêmio de melhor ator coadjuvante em série limitada ou filme para televisão, por Ladrões de Drogas, disponível na Apple TV

A cerimônia do Critics Choice Awards 2026 ocorre na noite deste domingo (4), em Los Angeles. O Agente Secreto e Wagner Moura estão entre os indicados ao prêmio entregue pela associação de críticos de cinema e TV dos Estados Unidos e Canadá. A premiação será transmitida pela TNT e HBO Max, a partir das 21h.

O filme do diretor Kleber Mendonça Filho concorre nas categorias de melhor filme de língua estrangeira e de melhor ator, com Moura. Os concorrentes do longa são Foi Apenas um Acidente, A Garota Canhota, No Other Choice, Sirat e Belén. Já entre os atores, também disputam Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Joel Edgerton e Ethan Hawke.

Outro brasileiro entre concorrentes é Adolpho Veloso, que disputa o prêmio na categoria melhor fotografia pelo filme Sonhos de Trem. Os outros concorrentes são F1, Frankenstein, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Uma Batalha Após a Outra e Pecadores. Na categoria melhor filme estão Bugonia, Frankenstein, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Jay Kelly, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Vallor Sentimental, Pecadores, Sonhos de Trem e Wicked: Parte 2.

Termômetro

O Critics' Choice é considerado um dos termômetros para o Oscar. O evento costuma ditar tendências quanto a possíveis indicados e vencedores da temporada, além de servir como reforço estratégico para os estúdios nas campanhas rumo às premiações maiores.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

