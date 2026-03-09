A- A+

CINEMA "O Agente Secreto": elenco e equipe viajam a Los Angeles para a cerimônia do Oscar Entre as indicações, o filme concorre nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Elenco

O filme brasileiro O Agente Secreto terá uma comitiva com mais de 30 profissionais em Los Angeles para acompanhar o Oscar 2026, marcado para o dia 15 de março. A equipe reúne integrantes do elenco e da produção do longa, que concorre em quatro categorias na premiação.

Elenco e equipe na cerimônia

O diretor Kleber Mendonça Filho, a produtora Emilie Lesclaux e o ator Wagner Moura estarão na cerimônia. Também integram a comitiva os atores Alice Carvalho, Carlos Francisco, Gabriel Leone, Geane Albuquerque, Isabél Zuaa, Isadora Ruppert, Laura Lufési, Maria Fernanda Cândido, Robério Diógenes e Thomás Aquino

Representantes de diferentes áreas da produção também estarão presentes. Entre eles estão os diretores assistentes Fellipe Fernandes e Leonardo Lacca, o diretor de arte Thales Junqueira, a figurinista Rita Azevedo, a diretora de fotografia Evgenia Alexandrova e a produtora executiva Dora Amorim.





A lista inclui ainda Winston Araujo, da produtora CinemaScópio; os coprodutores Fred Burle e Sol Bondy, da One Two Films; Erik Glijnis e Leontine Petit, da Lemming Film; além de Silvia Cruz, Bernardo Lessa, Letícia Friedrich e Marina Kosa, da distribuidora Vitrine Filmes.

Repercussão no Brasil

A atriz Tânia Maria, que interpreta Dona Sebastiana no filme, informou que acompanhará a cerimônia no Brasil e convidou o público a torcer pelo longa. A atriz passou por consultas com uma pneumologista para investigar e tratar uma Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e a viagem de avião precisou ser estudada.

Desde o lançamento, O Agente Secreto já ultrapassou 2,4 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros e permanece entre os dez títulos mais assistidos no País. O filme também acumula mais de 70 prêmios em festivais.

A história se passa no Brasil em 1977 e acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que retorna ao Recife tentando deixar para trás um passado misterioso. Ao chegar, ele percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que imaginava.

