A- A+

CINEMA 'O agente secreto' entra em lista do NYT dos 25 melhores filmes de 2025; confira títulos Jornal americano destacou produções de diferentes países, alguns fortes candidatos ao Oscar

Já é habitual que o The New York Times publique sua lista dos 10 melhores filmes do ano. A produção mundial de 2025 foi tão intensa, com títulos de peso e que fazem sucesso de crítica e de público, que essa seleção cresceu, reunindo 25 produções.

O brasileiro "O agente secreto", com direção de Kleber Mendonça Filho, figura entre os favoritos.

O jornal americano explica que a lista foi formada por seus especialistas. Produções que têm ganho destaque (e prêmios) foram selecionadas.

Entre os destaques estão "Foi apenas um acidente", do diretor iraniano Jafar Pahani; "Frankenstein", de Guillermo del Toro; "Uma batalha após a outra", de Paul Thomas Anderson; e "Pecadores", de Ryan Coogler.

A lista foi publicada em ordem alfabética, confira, com os títulos em português:

"O agente secreto"

"Blue moon"

"O bom bandido"

"Bugonia"

"Código preto"

"Eddington"

"Embaixo da luz de neon"

"Extermínio 3: A Evolução"

"Foi apenas um acidente"

"Frankenstein"

"Friendship"

"Guerreiras do Kpop"

"Hamnet"

"Hedda"

"A hora do mal"

"Lurker"

"Marty Supreme"

"Pecadores"

"Se eu tivesse pernas, eu te chutaria"

"Sirāt"

"Sonhos de trem"

"Sorry, Baby"

"Uma batalha após a outra"

"Valor sentimental"

"O vizinho perfeito"

Veja também