''O agente secreto'' está entre os filmes mais aplaudidos do Festival de Cannes neste século; veja l

Uma das marcas registradas do Festival de Cannes é a contagem dos minutos de aplausos que um filme recebe assim que termina a sessão, geralmente ainda com os créditos na tela e o elenco presente na sala.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, “O agente secreto” foi uma das produções que conquistaram o público neste ano, com cerca de 13 minutos de ovação — tempo suficiente para colocá-lo entre os filmes mais aplaudidos do século XXI.

A seguir, confira uma lista com alguns dos filmes que mais tiveram palmas mais longas do festival neste primeiro quarto de século.

'O Labirinto do Fauno' - 22 minutos

Em 2006, o longa de fantasia e terror do mexicano Guillermo del Toro, teve mais de 20 minutos ininterruptos de palmas. Naquele ano, del Toro foi indicado ao prêmio de melhor diretor do festival, mas essa longa ovação não lhe garantiu a honraria. Quem ficou com o prêmio foi Alejandro G. Iñárritu, de "Babel".

'Fahrenheit 11 de setembro' - 20 minutos

O documentário de Michael Moore, que venceu a Palma de Ouro naquele ano de 2004, deixou a plateia hipnotizada, batendo palmas sem parar ao final da exibição.

''Amor bandido'' - 18 minutos

Em 2012, o filme dirigido por Jeff Nichols e estrelado por Matthew McConaughey sobre dois adolescentes que descobrem um fugitivo vivendo numa ilha do rio Mississipi, não levou prêmio nenhum, mas um tremendo reconhecimento do público.

'Demônio de neon' - 17 minutos

Segundo a "Variety", que compilou esse cronômetro, houve vaias depois desse filme de Nicolas Winding Refn, mas também houve palmas, muitas palmas, neste filme sobre uma aspirante a modelo, estrelado por Elle Fanning, em 2016.

'Obsessão' - 15 minutos

Matthew McConaughey - de novo - protagonizando um filme superovacionado em 2012. Mas também controverso: o longa com Zac Efron e Nicole Kidman também no elenco teve muitas vaias.

''Cafarnaum'' - 15 minutos

Vencedor do prêmio do júri em 2018, o longa de Nadine Labaki sobre um menino que processa os pais por negligência foi um sucesso de palmas.

''Belle'' - 14 minutos

Em 2021, quem ganhou a mais longa ovação foi a obra animada do japonês Mamoru Hosoda, inspirada no clássico "A bela e a fera".

''O agente secreto'' - 13 minutos

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, “O agente secreto” foi mais um aclamado no Festival de Cannes, com exibição recente no último fim de semana.

Estrelado por Wagner Moura e com nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e Hermila Guedes, o filme é uma das grandes apostas do cinema brasileiro para 2025 e foi aplaudido por 13 minutos. O longa disputa a Palma de Ouro, prêmio máximo do festival.

''Tiros em Columbine'' - 13 minutos

Michael Moore, duas vezes, foi superaplaudido em Cannes. A primeira vez foi em 2022, numa celebração que lhe rendeu o Prêmio Especial daquele ano.

''Motel Destino'' - 12 minutos

Outra presença brasileira no Festival de Cannes, “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, recebeu 12 minutos de aplausos após a exibição no Theatre Debussy no ano passado. Protagonistas do filme, Nataly Rocha, Iago Xavier e Fabio Assunção estiveram presentes no momento, no ano passado.

''O artista'' - 12 minutos

Foram mais de dez minutos de palmas para o longa de Michel Hazanavicius, que saiu de Cannes com o prêmio de melhor ator para Jean Dujardin. No filme, ele interpreta uma grande estrela de cinema mudo que se envolve romanticamente com uma jovem dançarina.

''Elvis'' - 12 minutos

A cinebiografia de Elvis Presley, exibida em 2022 e dirigida por Baz Luhrmann e estrelada por Austin Butler, deixou Cannes de joelhos.

''Ainda estou aqui'' - 10 minutos

Estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, o filme de Walter Salles — que foi o ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro — começou a ser laureado já na exibição em Cannes, ao receber 10 minutos de aplausos.

