Cinema

"O Agente Secreto" estampa capa da revista Variety no Festival de Berlim

Filme ganhou a capa da publicação que é considerada uma das mais importantes da indústria cultural

Wagner Moura em cena Wagner Moura em cena  - Foto: Victor Juca/Cinemascópio/Divulgação

O público conheceu nesta quinta-feira (12) a capa da nova edição da revista Variety, durante a programação do Festival de Berlim. Nela, está o filme brasileiro "O Agente Secreto".

 

A publicação, que é reconhecida mundialmente por ser referência na indústria cultural, é uma das vitrrines mais importantes de divulgação para um longa-metragem. Mais ainda, tratando-se de uma prodiução fora de Hollywood.

A capa foi compartilhada no Instagram do diretor Kleber Mendonça Filho, que escreveu a legenda "Day 1 Berlinare, Variety today. Cover" - "Dia 1 do Festival de Berlim. Capa de hoje na Variety".

Em 15 março, o longa vai disputar quatro Oscars: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de Elenco. Wagner Moura, inclusive, já conquistou o Globo de Ouro de Melhor Ator de Drama.

Confira a postagem de Kleber Mendonça Filho:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Kleber Mendonça Filho (@kleber_mendonca_filho)

