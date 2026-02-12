A- A+

Cinema "O Agente Secreto" estampa capa da revista Variety no Festival de Berlim Filme ganhou a capa da publicação que é considerada uma das mais importantes da indústria cultural

O público conheceu nesta quinta-feira (12) a capa da nova edição da revista Variety, durante a programação do Festival de Berlim. Nela, está o filme brasileiro "O Agente Secreto".





A publicação, que é reconhecida mundialmente por ser referência na indústria cultural, é uma das vitrrines mais importantes de divulgação para um longa-metragem. Mais ainda, tratando-se de uma prodiução fora de Hollywood.

A capa foi compartilhada no Instagram do diretor Kleber Mendonça Filho, que escreveu a legenda "Day 1 Berlinare, Variety today. Cover" - "Dia 1 do Festival de Berlim. Capa de hoje na Variety".



Em 15 março, o longa vai disputar quatro Oscars: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de Elenco. Wagner Moura, inclusive, já conquistou o Globo de Ouro de Melhor Ator de Drama.

Confira a postagem de Kleber Mendonça Filho:

