Uma semana antes da cerimônia do Oscar, o filme “O Agente Secreto”, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho que concorre a quatro estatuetas, estará disponível no streaming. O longa estreia no catálogo da Netflix, neste sábado (7).



Ambientado no Recife no ano de 1977, o longa acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à capital pernambucana após anos fora em busca de paz. Em sua cidade natal, ele descobre perigos e segredos inquietantes.







A obra retrata a sociedade e a política brasileira nos anos 70, abordando temas como repressão política, restrição de direitos e o uso da tecnologia como ferramenta do controle totalitário.



No elenco estão grandes nomes do cinema brasileiro como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, entre outros. Udo Kier, de Bacurau, falecido recentemente, também faz uma ponta no filme. Kleber Mendonça Filho também assina o roteiro.



Premiações

No Festival de Cannes de 2025, O Agente Secreto entrou para a história ao conquistar dois troféus: Kleber Mendonça Filho venceu o prêmio de Melhor Direção, e Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator, feito inédito para o Brasil.



O filme concorre ao Oscar 2026 em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Moura) e Melhor Direção de Elenco.

