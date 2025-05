A- A+

CINEMA Estreia no Brasil de "O Agente Secreto" será no Recife, confirma Kleber Mendonça Filho Filme que conquistou dois prêmios no Festival de Cannes ainda não teve data de exibição no País revelada

Kleber Mendonça Filho confirmou, nesta segunda-feira (26), que a primeira exibição de “O Agente Secreto” no Brasil será no Recife. O filme, que acumulou vitórias no Festival de Cannes no último sábado (24), ainda não tem data de estreia prevista.

Obrigado pela postagem prefeito! O Cinema como catalisador do Centro da Cidade é tema que podemos continuar conversando. A 1a sessão de O AGENTE SECRETO no Brasil será no Recife. Grande abraço! — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) May 26, 2025

O cineasta pernambucano, que conquistou o prêmio de melhor direção do evento francês, adiantou a informação através da rede social X, em resposta a uma publicação do prefeito do Recife, João Campos (PSB), sobre o êxito da obra no festival.

“Obrigado pela postagem, prefeito! O cinema como catalisador do Centro da Cidade é tema que podemos continuar conversando. A primeira sessão de ‘O Agente Secreto’ no Brasil será no Recife. Grande abraço”, escreveu.

Antes de chegar ao Brasil, o filme cumpre agenda de festivais internacionais. A próxima parada será o Sydney Film Festival, na Austrália, entre 4 e 15 de junho.

A première mundial do longa ocorreu em Cannes, onde o título conquistou os prêmios de direção e de melhor atuação masculina, para Wagner Moura. Além disso, recebeu reconhecimentos da crítica internacional e da associação de cinemas de arte da França.

“O Agente Secreto” foi filmado no Recife, no ano passado. Ambientada nos anos 1970, a trama acompanha um especialista em tecnologia pernambucano que retorna ao Recife fugindo da repressão política, mas acaba percebendo que a cidade não é o refúgio que ele imaginava.

