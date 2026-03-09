A- A+

"O Agente Secreto" ganha sessão gratuita e inclusiva no Teatro do Parque, nesta terça (10); confira Filme pernambucano concorre ao Oscar 2026 em quatro categorias neste domingo (15)

A campanha de "O Agente Secreto" ao Oscar 2026 encerra neste domingo (15), com grande destaque do filme pernambucano ao longo da temporada de premiações. Nesta semana, com a cerimônia cada vez mais próxima, o longa ganha uma sessão inclusiva no Recife.

Acessível

A Prefeitura do Recife promove uma exibição gratuita de ''O Agente Secreto'', no Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista, nesta terça-feira (10), às 9h30, com recursos de acessibilidade. O filme de Kleber Mendonça Filho está na 18ª semana em cartaz nos cinemas brasileiros e concorre ao Oscar 2026 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco.

Durante a sessão, os recursos inclusivos serão disponibilizados de forma conjunta, sem a necessidade do uso de dispositivos individuais. A exibição do filme pernambucano é uma experiência para todos os públicos e conta com audiodescrição, interpretação em LIBRAS e legendas descritivas na tela.

A realização da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude e da Fundação de Cultura Cidade do Recife tem parceria com a Vitrine Filmes e a Com Acessibilidade Comunicacional. A classificação indicativa é 16 anos.

''Garantir acesso à cultura também é uma forma de promover cidadania. Ao realizar uma sessão inclusiva de cinema, com recursos de acessibilidade disponíveis para todos no mesmo ambiente, a Prefeitura do Recife reforça o compromisso de que pessoas com deficiência, pessoas idosas e toda a população possam compartilhar experiências culturais com autonomia, respeito e inclusão'', comentou o secretário municipal de Direitos Humanos e Juventude, Diogo Stanley.

Onde assistir

Em cartaz nos cinemas brasileiros, “O Agente Secreto” já está disponível no streaming. O representante do Brasil no Oscar 2026 chegou à Netflix no último sábado (7).

SERVIÇO

Sessão inclusiva do filme ''O Agente Secreto''

Quando: terça-feira (10), às 9h30

Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Entrada gratuita, com retirada dos ingressos na bilheteria do teatro

Classificação indicativa de 16 anos

Informações: @teatrodoparqueoficial

