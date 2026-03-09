Seg, 09 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CINEMA

"O Agente Secreto" ganha sessão gratuita e inclusiva no Teatro do Parque, nesta terça (10); confira

Filme pernambucano concorre ao Oscar 2026 em quatro categorias neste domingo (15)

Reportar Erro
Wagner Moura está concorrendo como Melhor Ator no Oscar por sua atuação em ''O Agente Secreto''Wagner Moura está concorrendo como Melhor Ator no Oscar por sua atuação em ''O Agente Secreto'' - Foto: Victor Jucá/Divulgação

A campanha de "O Agente Secreto" ao Oscar 2026 encerra neste domingo (15), com grande destaque do filme pernambucano ao longo da temporada de premiações. Nesta semana, com a cerimônia cada vez mais próxima, o longa ganha uma sessão inclusiva no Recife. 

Acessível
A Prefeitura do Recife promove uma exibição gratuita de ''O Agente Secreto'', no Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista, nesta terça-feira (10), às 9h30, com recursos de acessibilidade. O filme de Kleber Mendonça Filho está na 18ª semana em cartaz nos cinemas brasileiros e concorre ao Oscar 2026 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco. 

Leia também

• "O Agente Secreto": veja quem do elenco e da equipe viaja para a cerimônia do Oscar em Los Angeles

• Tânia Maria anuncia que não irá ao Oscar e convoca torcida do Brasil por "O Agente Secreto"

• Academia do Oscar destaca atuação de Wagner Moura em 'O Agente Secreto' e brasileiros celebram

Durante a sessão, os recursos inclusivos serão disponibilizados de forma conjunta, sem a necessidade do uso de dispositivos individuais. A exibição do filme pernambucano é uma experiência para todos os públicos e conta com audiodescrição, interpretação em LIBRAS e legendas descritivas na tela. 

A realização da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude e da Fundação de Cultura Cidade do Recife tem parceria com a Vitrine Filmes e a Com Acessibilidade Comunicacional. A classificação indicativa é 16 anos. 

''Garantir acesso à cultura também é uma forma de promover cidadania. Ao realizar uma sessão inclusiva de cinema, com recursos de acessibilidade disponíveis para todos no mesmo ambiente, a Prefeitura do Recife reforça o compromisso de que pessoas com deficiência, pessoas idosas e toda a população possam compartilhar experiências culturais com autonomia, respeito e inclusão'', comentou o secretário municipal de Direitos Humanos e Juventude, Diogo Stanley. 

Onde assistir
Em cartaz nos cinemas brasileiros, “O Agente Secreto” já está disponível no streaming. O representante do Brasil no Oscar 2026 chegou à Netflix no último sábado (7). 

SERVIÇO
Sessão inclusiva do filme ''O Agente Secreto''
Quando: terça-feira (10), às 9h30
Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Entrada gratuita, com retirada dos ingressos na bilheteria do teatro
Classificação indicativa de 16 anos
Informações: @teatrodoparqueoficial

Reportar Erro

Veja também

Newsletter