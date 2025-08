Ingressos para primeiras sessões de 'O Agente Secreto' no Brasil esgotam em menos de 30 segundos

A- A+

A pré-venda das primeiras sessões de “O Agente Secreto” no Brasil teve ingressos esgotados em menos de 30 segundos após o início das vendas online. Dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, o filme foi premiado no Festival de Cannes.

O longa-metragem será exibido no Recife no dia 10 de setembro. As sessões ocorrem no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz, às 19h e 19h40, respectivamente. Segundo a Vitrine Filmes, distribuidora do longa-metragem, foram disponibilizados 650 ingressos para o público.

As vendas online tiveram início às 12h desta segunda-feira (4), mas antes das 12h01 as entradas já apareciam como esgotadas no Sympla. O site Ticket Simples, que vendeu os ingressos para o São Luiz, chegou a sair do ar por conta da alta demanda.

Nas redes sociais, muitos usuários compartilharam a frustração de não ter conseguido fazer a compra. Os relatos misturaram reclamações e piadas com a situação.

“Aparentemente o ingresso para ‘O Agente Secreto’ é tão secreto que nenhum recifense conseguiu comprar”, escreveu uma internauta no X. “Queremos telão no Marco Zero aberto ao público”, reivindicou outro seguidor no Instagram.

As exibições no Recife contarão com a presença do diretor e de parte do elenco, incluindo Wagner Moura e Maria Fernanda Candido. Essas são as primeiras de uma série de sessões especiais do filme, que ocorrem antes de sua estreia no circuito comercial, prevista para 6 de novembro.

A trama de “O Agente Secreto” é ambientada no Recife de 1977. O thriller político acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à capital pernambucana em busca de paz, mas logo percebe que a cidade não é bem o refúgio que procura.

