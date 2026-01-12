A- A+

CINEMA "O Agente Secreto": locações do filme vencedor do Globo de Ouro para visitar no Recife Folha de Pernambuco foi um dos cenários do filme pernambucano

Do Recife para o mundo. Esse parece ser um dos lemas que Kleber Mendonça Filho, cineasta pernambucano, leva consigo em todas as suas obras. Em "O Agente Secreto", claro, não é diferente. O filme vencedor de duas categorias do Globo de Ouro nesse domingo (11) tem raízes fincadas na capital de Pernambuco, com locações por diversos pontos da cidade - inclusive na própria Folha de Pernambuco.

Em julho de 2024, a produção veio até o parque gráfico da Folha de Pernambuco, no Bairro do Recife, para gravar a máquina rotativa de impressão do jornal. O objetivo era representar um periódico da década de 1970.

Retratando o coração do Recife

Por querer fazer o filme mais realista possível sobre o Recife de 1977, durante a ditadura militar, a produção causou comoção pela cidade.

Durante as gravações, em entrevista à Folha de Pernambuco, Kleber chegou a destacar a dura tarefa que é retratar, hoje em dia, a cidade naquela época.

"Nós estamos preparando esse filme ‘O agente secreto’, que se passa no Recife em 1977. Isso significa que o grande trabalho para além de filmar é achar locações que estejam dentro da ideia histórica do Recife na época. Recife é muito descaracterizado, e é engraçado porque tudo que mudaram e colocaram algo novo não vai estar no filme. A gente tem que ir exatamente aos lugares da cidade que foram preservados ou através de preservação ou por sorte", disse.

Em julho de 2024, a equipe interditou a Ponte Paulo Guerra, entre os bairros do Pina e do Cabanga, e inseriu diversos carros antigos transitando pelo equipamento.

recife ambientado com carros da década de 70 para as gravações de o agente secreto, de @kmendoncafilho pic.twitter.com/GzVR3vPpEt — zenzi (@zenzi) June 22, 2024

O Cinema São Luiz, na rua da Aurora, Boa Vista, centro da cidade, também foi um ponto crucial para as gravações do filme. Várias cenas do longa são ambientadas dentro do ponto, que serve como acolhimento para os personagens centrais da obra.

Confira, abaixo, mais locações do Recife presentes em "O Agente Secreto":

Folha de Pernambuco - Avenida Marquês de Olinda, 105 - Bairro do Recife

Prédio da Folha de Pernambuco | Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista

Ponto crucial para as gravações do filme. Várias cenas do longa são ambientadas dentro do ponto, que serve como acolhimento para os personagens centrais da obra.

Cinema São Luiz foi uma das locações do filme | Foto: Miva Filho/Secom

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Avenida Professor Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária - Recife

Ponto central da história de Marcelo (Wagner Moura), da época em que era professor. As filmagens foram feitas no Centro de Artes e Comunicação (CAC), onde o cineasta se formou em jornalismo.

Wagner Moura em gravações do filme na UFPE | Foto: Reprodução/Redes sociais

Vila Santo Antônio - Rua do Riachuelo, 485, Boa Vista

Ponto é tratado como um refúgio entre os prédios do centro, inclusive hoje em dia, com a falta de conservação dos edifícios. Lá, Marcelo conhece Dona Sebastiana, vivida por Tânia Maria.

Tânia Maria interpreta Dona Sebastiana na Vila Santo Antônio | Foto: Victor Jucá/Divulgação

Padaria Santa Terezinha - Avenida Manoel Borba, 323, Boa Vista

Aberta desde 1981, padaria tornou-se um ponto icônico do bairro, e também compõe o cenário do longa.

Ginásio Pernambucano - Rua da Aurora, 703, Santo Amaro

Colégio mais antigo do país e um dos principais pontos de resistência contra a repressão da Ditadura Militar em Pernambuco, o local serviu como locação para a repartição onde o personagem de Wagner Moura trabalha.

Ginásio Pernambucano | Foto: Demison Costa/SEE

Agência Central dos Correios - Avenida Guararapes, 250, Santo Antônio

Um dos marcos arquitetônicos da capital pernambucana, ponto recebeu cenas em destaque do filme com funcionários reais e figurantes para retratar o dia a dia da agência.

EAgência Central dos Correios | Foto: Júnior Soares/Arquivo Folha de Pernambuco

Ponte Governador Paulo Guerra, que liga os bairros do Pina e Cabanga

Locação foi utilizada para uma cena com carros antigos, e deu um grande panorama do que era o Recife na década de 1970 logo no início do filme.



Vitórias históricas

O longa pernambucano faturou o prêmio de "Melhor Filme de Língua Não Inglesa", superando produções de peso como "Foi Apenas Um Acidente" (Irã, França e Luxemburgo) e "Valor Sentimental" (Noruega).

A conquista ocorreu 27 anos após a primeira e até então única vitória brasileira na categoria, alcançada por "Central do Brasil".

Além disso, o ator baiano e protagonista do filme, Wagner Moura, também venceu o prêmio de "Melhor Ator de Drama". Ele superou concorrentes como Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).

