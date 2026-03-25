"O Agente Secreto" fica entre os dez filmes de língua não-inglesa mais vistos na Netflix
Disponível apenas no Brasil, o longa-metragem já foi visto 3,8 milhões de vezes em duas semanas na plataforma
“O Agente Secreto” está entre os dez filmes de língua não-inglesa mais vistos na Netflix. Em sua segunda semana na plataforma, o longa-metragem dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho atingiu 3,8 milhões de visualizações.
Na primeira semana, a produção ficou em segundo lugar no ranking. Agora, ocupa a quinta colocação, mesmo estando disponível apenas no catálogo do Brasil.
Nas salas de cinema do Brasil, “O Agente Secreto” já foi visto por mais de 2,8 milhões de pessoas. A obra ganhou destaque internacional, sendo indicada ao Oscar em quatro categorias.
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A Netflix Brasil é uma das coprodutoras do filme, que tem produção geral da pernambucana CinemaScópio. Players da França, Alemanha e Holanda também estão envolvidos no longa.
“O Agente Secreto” é ambientado no Recife, em 1977. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) retorna à Capital pernambucana para reencontrar o filho. Fugindo de um passado violento e em busca de reconstruir sua vida em outro lugar, ele se vê vigiado e perseguido em sua cidade natal.
*Com informações da assessoria de imprensa.