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"O Agente Secreto" fica entre os dez filmes de língua não-inglesa mais vistos na Netflix

Disponível apenas no Brasil, o longa-metragem já foi visto 3,8 milhões de vezes em duas semanas na plataforma

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Wagner Moura em cena de "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho Wagner Moura em cena de "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho  - Foto: Victor Jucá/Divulgação

“O Agente Secreto” está entre os dez filmes de língua não-inglesa mais vistos na Netflix. Em sua segunda semana na plataforma, o longa-metragem dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho atingiu 3,8 milhões de visualizações.

Na primeira semana, a produção ficou em segundo lugar no ranking. Agora, ocupa a quinta colocação, mesmo estando disponível apenas no catálogo do Brasil. 

Nas salas de cinema do Brasil, “O Agente Secreto” já foi visto por mais de 2,8 milhões de pessoas. A obra ganhou destaque internacional, sendo indicada ao Oscar em quatro categorias. 

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A Netflix Brasil é uma das coprodutoras do filme, que tem produção geral da pernambucana CinemaScópio. Players da França, Alemanha e Holanda também estão envolvidos no longa.

“O Agente Secreto” é ambientado no Recife, em 1977. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) retorna à Capital pernambucana para reencontrar o filho. Fugindo de um passado violento e em busca de reconstruir sua vida em outro lugar, ele se vê vigiado e perseguido em sua cidade natal. 

*Com informações da assessoria de imprensa. 

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