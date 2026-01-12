A- A+

CINEMA "O agente secreto" no tapete vermelho do Globo de Ouro: veja fotos de Wagner Moura e Gabriel Leone O diretor Kleber Mendonça Filho foi ao prêmio com a mulher, a produtora Emilie Lesclaux

É dia de Brasil no Globo de Ouro. A torcida está a postos no país e o elenco de " O agente secreto" já chegou ao The Beverly Hilton, no início da noite do domingo, para tentar trazer para casa as três estatuetas que a produção concorre: melhor filme de drama, melhor filme de língua não inglesa e melhor ator, para Wagner Moura.

O protagonista, incluisve, chegou à premiação com a esposa, Sandra Delgado. Gabriel Leone também foi registrado pelos fotógrafos das agências de notícias, assim como o diretor Kleber Mendonça Filho, que foi ao prêmio com a mulher, a produtora Emilie Lesclaux.





Veja fotos do elenco e equipe de "O agente secreto".





Wagner Moura é indicado ao prêmio de melhor ator no Globo de Ouro 2026 Foto: Michael Tran / AFP

Wagner Moura e Sandra Delgado Foto: Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gabriel Leone no Globo de Ouro Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP

Mais de Gabriel Leone no Globo de Ouro 2026 Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP

O diretor de 'O agente secreto', Kleber Mendonça Filho, e a produtora, Emilie Lesclaux, no Globo de Ouro Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP

Veja também