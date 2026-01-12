Seg, 12 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda12/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CINEMA

"O agente secreto" no tapete vermelho do Globo de Ouro: veja fotos de Wagner Moura e Gabriel Leone

O diretor Kleber Mendonça Filho foi ao prêmio com a mulher, a produtora Emilie Lesclaux

Reportar Erro
Wagner Moura com a esposa Sandra Delgado no Globo de Ouro 2026 Wagner Moura com a esposa Sandra Delgado no Globo de Ouro 2026  - Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

É dia de Brasil no Globo de Ouro. A torcida está a postos no país e o elenco de " O agente secreto" já chegou ao The Beverly Hilton, no início da noite do domingo, para tentar trazer para casa as três estatuetas que a produção concorre: melhor filme de drama, melhor filme de língua não inglesa e melhor ator, para Wagner Moura.

O protagonista, incluisve, chegou à premiação com a esposa, Sandra Delgado. Gabriel Leone também foi registrado pelos fotógrafos das agências de notícias, assim como o diretor Kleber Mendonça Filho, que foi ao prêmio com a mulher, a produtora Emilie Lesclaux.

 

Leia também

• Globo de Ouro: Lula e Janja celebram prêmios do filme "O Agente Secreto"

• Equipe de "O agente secreto" mostra bastidores do Globo de Ouro em clima de festa; veja fotos

• Políticos, entidades e personalidades celebram vitória de "O agente secreto" no Globo de Ouro

Veja fotos do elenco e equipe de "O agente secreto".

 

  • Wagner Moura é indicado ao prêmio de melhor ator no Globo de Ouro 2026 Foto: Michael Tran / AFP
    Wagner Moura é indicado ao prêmio de melhor ator no Globo de Ouro 2026 Foto: Michael Tran / AFP
  • Wagner Moura e Sandra Delgado Foto: Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
    Wagner Moura e Sandra Delgado Foto: Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
  • Gabriel Leone no Globo de Ouro Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP
    Gabriel Leone no Globo de Ouro Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP
  • Mais de Gabriel Leone no Globo de Ouro 2026 Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP
    Mais de Gabriel Leone no Globo de Ouro 2026 Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP
  • O diretor de 'O agente secreto', Kleber Mendonça Filho, e a produtora, Emilie Lesclaux, no Globo de Ouro Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP
    O diretor de 'O agente secreto', Kleber Mendonça Filho, e a produtora, Emilie Lesclaux, no Globo de Ouro Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP

Reportar Erro

Veja também

Newsletter