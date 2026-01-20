Ter, 20 de Janeiro

cinema

"O Agente Secreto": obra pernambucana vence prêmio de melhor filme estrangeiro no Lumière

Além do Brasil, o filme é uma colaboração entre Alemanha, França e Holanda

Wagner Moura, protagonista de O Agente SecretoWagner Moura, protagonista de O Agente Secreto - Foto: Victor Jucá/Divulgação

O Agente Secreto venceu mais um prêmio. Na noite do último domingo, 18, o longa brasileiro levou a categoria de melhor coprodução internacional no Lumière, renomada premiação francesa.

Além do Brasil, o filme é uma colaboração entre Alemanha, França e Holanda.

O francês O Estrangeiro, de François Ozon, destacou-se na premiação. Além de vencer a categoria de melhor filme, a adaptação do livro homônimo de Albert Camus ainda faturou a estatueta de melhor ator e melhor direção de fotografia.

 

‘O Agente Secreto’: Indicações e vitórias
Protagonizado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto foi indicado e venceu uma série de premiações em todo o mundo. Dentre as mais recentes, estão as vitórias do Critics Choice Awards, na categoria de Melhor Filme Internacional, e no Globo de Ouro, quando o longa levou a estatueta de Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator Em Filme De Drama.

Enquanto as demais premiações acontecem, o Oscar se aproxima. O evento acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, e os indicados serão revelados nesta quinta-feira, 22.

