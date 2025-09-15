A- A+

CINEMA "O Agente Secreto": filme pernambucano é escolhido para disputar uma vaga pelo Brasil no Oscar Academia Brasileira de Cinema escolheu o longa-metragem de Kleber Mendonça Filho entre seis concorrentes

“O Agente Secreto” vai tentar uma vaga no Oscar. O filme pernambucano foi anunciado pela Academia Brasileira de Cinema, nesta segunda-feira (15), como o escolhido para disputar uma indicação à vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar 2026, representando o País.

O longa-metragem de Kleber Mendonça Filho concorria com outros cinco títulos nacionais: “Baby”, de Marcelo Caetano; “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal; “Manas”, de Marianna Brennand; “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro; e “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi.

A escolha foi feita por uma comissão de seleção formada por 15 nomes, incluindo o produtor Rodrigo Teixeira e os atores Lázaro Ramos e Marcelo Serrado, presididos pela produtora Sara Silveira. Os nomes dos votantes só foram revelados nesta segunda-feira (15), mesmo dia em que a reunião para a decisão ocorreu.



Ao anunciar o título escolhido, Sara Silveira relacionou o filme de Kleber Mendonça Filho às recentes condenações do Supremo Tribunal Federal. "O momento do Brasil é importante e o momento de 'O Agente Secreto' também é. Vamos juntar essa força política e social e levar o Brasil aonde ele pode estar", disse.



“O Agente Secreto” já vinha sendo apontado como escolha mais provável da Academia, por conta de sua forte campanha internacional. O filme estreou mundialmente no Festival de Cannes deste ano, em maio, em uma sessão marcada pela presença inédita do frevo no tapete vermelho do evento francês.

Trajetória internacional

Estrelado por Wagner Moura, o longa saiu de Cannes com quatro prêmios, incluindo os de Melhor Direção e de Melhor Ator. Mas as premiações não pararam por aí. Em agosto, a produção brasileira participou do Festival de Cine de Lima, sendo eleito o Melhor Filme do Júri Oficial e Melhor Filme pela crítica internacional.

A obra pernambucana passou ainda por outros eventos internacionais, como Festival de Cinema de Sydney, na Austrália; Festival Cinéma Paradiso Louvre, na França; Festival de Cinema New Horizons, em Wroclaw, na Polônia; Festival Internacional de Cinema da Nova Zelândia; Festival Internacional de Cinema de Melbourne; Festival de Cinema de Telluride.

As primeiras exibições públicas em terras brasileiras ocorreram no Recife, na última quarta-feira (10), com sessões lotadas no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz. Na sexta-feira (12), abriu o Festival de Brasília e já tem previsão de passar pelo Olhar do Norte, Maranhão na Tela, CineBH , Cine Ceará e Festival do Rio.

No total, “O Agente Secreto” tem estreia confirmada em 94 países da América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania. Nos Estados Unidos, o filme terá distribuição da Neon, conhecida por representar alguns dos últimos vencedores do Oscar, como “Parasita” (2019) e “Anora” (2024).



No site Rotten Tomatoes, mais famoso agregador de críticas na internet, o título pernambucano aparece com 100% de aprovação. Além disso, a Variety, publicação norte-americana especializada na indústria do entretenimento, já apontou que o longa tem grandes chances de receber indicações ao Oscar.



Produção no Recife

“O Agente Secreto” é ambientado em 1977, no Recife, e conta a história de Marcelo, interpretado por Wagner Moura. Ele volta de São Paulo para a capital pernambucana, tentando fugir de um passado misterioso que o persegue. No entanto, ele acaba percebendo aos poucos que não será tão fácil encontrar a paz que ele tanto busca.



A maior parte do longa foi gravado na Capital pernambucana, utilizando locações como o Cinema São Luiz, a Rua do Riachuelo e a Universidade Federal de Pernmbuco. O parque gráfico da Folha de Pernambuco também serviu de cenário para uma das cenas, representando a sede de um jornal da época.

