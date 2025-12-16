A- A+

CINEMA "O Agente Secreto" e outros quatro brasileiros são pré-indicados ao Oscar 2026 Filme pernambucano aparece entre possíveis indicações nas categorias de direção de elenco e filme internacional

“O Agente Secreto” está mais perto de disputar o Oscar 2026. O filme pernambucano aparece entre os pré-selecionados ao prêmio.

O longa-metragem de Kleber Mendonça Filho surge como uma possível indicação nas categorias de melhor filme estrangeiro e direção de elenco, uma novidade neste ano. A categoria inédita visa premiar os profissionais responsáveis por selecionar o ator ideal para cada papel, cargo ocupado por Gabriel Domingues em "O Agente Secreto".



Nesta terça-feira (16), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou os selecionados em 12 categorias. Outras categorias importantes, como melhor filme e melhor ator, ainda não tiveram seus semifinalistas revelados. Mais quatro brasileiros também aparecem na relação da premiação norte-americana.

“Apocalipse nos Trópicos”, de Petra Costa, está entre os pré-indicados a melhor documentário de longa-metragem. Na mesma categoria, aparece “Yanuni”, coproduzido pela cacica Juma Xipaia e Leonardo DiCaprio.

“Amarela”’, de André Hayato Saito, concorre como melhor curta-metragem em live-action. Já o diretor de fotografia Adolpho Veloso pode ser indicado pelo filme norte-americano “Sonhos de Trem”.

