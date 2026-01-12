A- A+

FOLHA e CINEMA "O Agente Secreto": Parque gráfico da Folha de Pernambuco foi cenário no filme Máquina rotativa da marca alemã Goss Community imprimiu as notícias sobre Perna Cabeluda e saldo de mortos no Carnaval que circularam no filme de Kleber Mendonça Filho

Quem assistiu a “O Agente Secreto”, o mais novo ganhador brasileiro do Globo de Ouro – “Melhor Filme em Língua Não Inglesa” e “Melhor Ator de Filme de Drama”, para Wagner Moura – deve lembrar que os jornais da época em que se passa o filme (no ano de 1977) davam notícias sobre a Perna Cabeluda, Biu do Olho Verde e o saldo de mortos no Carnaval daquele ano.

Mas, pouca gente deve saber que aquelas edições de 25 de fevereiro de 1977 do jornal que circulam no filme foram impressas em 26 de julho de 2024, no parque gráfico desta Folha de Pernambuco, para gravação da cena em que as notícias saem fresquinhas do jornal e vão pra rua, cair na boca do povo.

Parque gráfico

O parque gráfico onde foram gravadas cenas de “O Agente Secreto” está na Folha de Pernambuco desde a sua inauguração, em 1998. É uma máquina rotativa da marca alemã Goss Community, que foi comprada pelo Grupo EQM – presidido pelo empresário Eduardo Queiroz de Monteiro – do extinto jornal soteropolitano “Bahia Hoje”.

No filme, foram impressas edições do jornal Diario de Pernambuco, uma vez que a Folha de Pernambuco ainda não existia em 1977. Atualmente, é o único veículo com parque gráfico próprio ativo no estado, mais especificamente, no Recife.

“Podemos inferir que ela está em funcionamento há 50 anos, em uso contínuo”, comenta Gandhi Soares Barçanufu, gerente industrial da Folha de Pernambuco.

Segundo Gandhi, a máquina rotativa da Folha tem a capacidade de imprimir até 30 mil jornais por hora, com 24 páginas full color. Ela é operada por uma equipe de seis pessoas na sua operação e duas pessoas no setor de impressão.

A manutenção, diz Gandhi, é feita diariamente, duas vezes ao dia. “Já que é uma máquina que é usada todos os dias, nós precisamos fazer a manutenção dela diariamente, devido aos materiais utilizados: tinta que endurece, a rolaria que tem que estar sempre trocando, as partes de borracha que são muito sensíveis”, explica.

Para o filme

Para a gravação de “O Agente Secreto”, a máquina rotativa da Folha teve que passar por algumas adaptações, já que o formato/tamanho e tipo de impressão utilizadas à época já estão em desuso atualmente.

Enquanto as atuais edições da Folha seguem o formato berliner (36cm x 29 cm), em 1977, os jornais eram no formato standard (54cm x 36cm), ou seja, maiores dimensões.

“Foi feita uma adaptação. Utilizamos a chapa adequada, fizemos umas alterações na parte mecânica, principalmente na dobradeira, e também utilizamos outra bobina para o formato específico de papel”, conta Gandhi.

“Fizemos um monte de testes antes, para na hora H não ter nenhum problema”, lembra Gandhi. Sobre a gravação, ele lembra: “Chegamos aqui [no jornal] umas 8h e saímos por volta das 2h ou 3h da manhã.”

Agora, “O Agente Secreto” segue sua jornada premiada rumo ao Oscar 2026, e a Folha de Pernambuco também faz parte desta história.



