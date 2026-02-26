A- A+

Cinema 'O Agente Secreto' perde o prêmio César de filme internacional para 'Uma Batalha Após a Outra' O longa de Kleber Mendonça Filho disputava na categoria de Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto perdeu o prêmio que disputava no César 2026, o 'Oscar francês'. O longa de Kleber Mendonça Filho disputava na categoria de Melhor Filme Internacional, uma das principais da noite, vencida por Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, que representava os Estados Unidos na cerimônia desta quinta-feira, 26.



Sirât (Espanha), O Cão Preto (China) e Valor Sentimental (Noruega) também estavam na briga. O reconhecimento ao filme de Anderson era esperado, já que a produção americana vem fazendo uma excelente campanha em Hollywood e fora dela, com prêmios importantes conquistados. Uma Batalha Após a Outra é, afinal, a maior aposta para levar Melhor Filme no Oscar, em 15 de março.





Criado em 1976 e considerado o prêmio mais importante do cinema francês, o César é frequentemente comparado ao Oscar por seu peso na indústria audiovisual europeia. É organizado pela Academia de Artes e Técnicas do Cinema da França (Académie des Arts et Techniques du Cinéma).

Veja também