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CINEMA BRASILEIRO Jornada de "O Agente Secreto" continua e o filme é indicado a oito categorias no Prêmio Platino Junto ao longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, produções brasileiras lideram a premiação em 2026

Após o Oscar, "O Agente Secreto" segue participando de premiações internacionais e se torna destaque no 13º Prêmio Platino, principal premiação do cinema ibero-americano. O filme do recifense Kleber Mendonça Filho foi indicado em oito categorias das 20 existentes para cinema.

Confira quais categorias o filme concorre:

Melhor Filme Ibero-Americano

Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho)

Melhor Ator (Wagner Moura)

Melhor Música Original (Tomaz Alves Souza, Mateus Souza)

Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho)

Melhor Montagem (Eduardo Serrano, Matheus Farias)

Melhor Direção de Arte (Thales Junqueira)

Melhor Figurino (Rita Azevedo)

Os vencedores do Prêmio Platino serão anunciados no dia 9 de maio, em cerimônia de premiação realizada no México. Durante o evento, também será entregue o Prêmio de Honra e os Prêmios do Público.

Brasil no Prêmio Platino 2026

“O Agente Secreto”, em Melhor Filme de Ficção

“O Filho de Mil Homens”, em Melhor Filme de Ficção

“Kasa Branca”, em Melhor Comédia e Melhor Filme de Estreia

“Manas”, em Melhor Filme de Estreia

“Mulher Sem Filtro”, em Melhor Comédia

“Abá e Sua Banda”, em Melhor Filme de Animação

“Apocalipse nos Trópicos”, em Melhor Documentário

“Milton Bituca Nascimento”, em Melhor Documentário

“Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente”, em Melhor Minissérie

“Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente” lidera com 11 pré-indicações. Nas categorias técnicas e de atuação, “O Agente Secreto” e “O Filho de Mil Homens” concentram indicações.



Kleber Mendonça Filho e Daniel Rezende estão na disputa por Melhor Direção. Entre os atores, Jesuíta Barbosa e Wagner Moura concorrem à Melhor Interpretação Masculina. Fernanda Montenegro está na categoria feminina.

"Manas" concorre na categoria de Melhor Filme de Estreia no Prêmio Platino 2026. | Foto: Divulgação.

Rodrigo Santoro e Dira Paes aparecem entre os indicados a papéis coadjuvantes. Produções brasileiras também seguem na disputa em áreas como roteiro, montagem, direção de arte, fotografia, edição de som, figurino, efeitos especiais e maquiagem.

No ano passado, a premiação ocorreu em Madri, na Espanha e o filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles,ganhador do Oscar de Melhor Filme Internacional, venceu também nas categorias de Melhor Direção (Walter Salles), Melhor Atriz (Fernanda Torres), além de se tornar o primeiro longa brasileiro a conquistar a categoria de Melhor Filme.

“O Agente Secreto” legendado

O filme que já cativou recifenses e brasileiros continua atraindo público e crítica globais. As indicações conquistadas por “O Agente Secreto” consolidam o longa como uma das grandes produções lançadas em 2025, acumulando 170 indicações em eventos por todo o mundo, além de mais de 70 prêmios (veja aqui a lista completa).

No Brasil, o longa de Kleber Mendonça Filho segue em cartaz nos cinemas, iniciando sua 20ª semana de exibição e totalizando 2,5 milhões de espectadores, mesmo disponível também no streaming.

Confira as sinopses dos concorrentes:



"O Filho de Mil Homens"

Adaptação do romance do escritor português, Walter Hugo Mãe. O filme conta a história de Crisóstomo, um pescador solitário que tem o sonho de ter um filho. Sua vida muda quando ele encontra Camilo, um menino órfão que decide acolher. Em uma jornada de encontros e desencontros, os personagens aprendem o significado de família e o propósito de compartilhar a vida.

"Kasa Branca"

Dé é um adolescente negro da periferia do Rio de Janeiro que descobre que sua avó está na fase terminal da doença de Alzheimer. Ele tem a ajuda de seus dois melhores amigos para enfrentar o mundo e aproveitar os últimos dias de vida da mulher.

"Manas"

Marcielle, de 13 anos, vive em uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó com o pai, a mãe e três irmãos. Instigada pelas falas da mãe, ela cultua a imagem de Claudinha, sua irmã mais velha, que partiu para longe após "arrumar um homem bom" nas balsas que passam pela região. Conforme amadurece, ela vê suas idealizações ruírem e fica presa em ambientes abusivos. Ciente de que o futuro não lhe reserva muitas opções, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege sua comunidade.

"Mulher Sem Filtro"

Bia é uma publicitária que vive uma vida estressante, cercada por problemas. Prestes a perder a cabeça, ela resolve seguir o conselho da blogueira e marca uma sessão esotérica com uma figura espiritual. Ao sair da consulta, Bia passa a levar a vida com total sinceridade, perdendo completamente os filtros e se dispondo a falar tudo que pensa sem medir as consequências.



"Abá e Sua Banda"

Abá, um príncipe jovem e músico, sonha em tocar no Festival da Primavera. Ele consegue deixar o castelo e encontra Ana, uma garota talentosa na bateria, e seu amigo de infância, Juca, que também é um instrumentista. Juntos, os amigos enfrentam Don Coco, que deseja eliminar a diversidade da região.

"Apocalipse nos Trópicos"

Documentário focado em como o movimento evangélico abriu caminho para a presidência de Jair Bolsonaro e representa a ameaça de uma teocracia nacional.

"Milton Bituca Nascimento"

Filmado ao longo de dois anos, o longa registra os últimos shows de "Bituca", como é carinhosamente conhecido, e captura a profunda conexão entre o artista e seus fãs. A obra vai além dos palcos, apresentando cenas de bastidores e depoimentos de grandes artistas nacionais e internacionais. Esses relatos celebram a importância de Milton e o impacto universal de sua música, reafirmando seu legado como um dos maiores nomes da música global.

"Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente"

Nando, um comissário de bordo secretamente gay, ignora a epidemia de aids enquanto vive entre o glamour dos voos internacionais. Quando descobre que tem HIV e que o principal medicamento, AZT, é proibido no país, ele decide contrabandeá-lo.

"O Agente Secreto"

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

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