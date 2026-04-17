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PLATINO "O Agente Secreto" vence 3 categorias no Prêmio Platino antes da cerimônia oficial O longa garantiu os prêmios de Melhor Montagem, para Eduardo Serrano e Mateus Farias, Melhor Direção de Arte, para Thales Junqueira, e Melhor Trilha Sonora, assinada por Tomaz Alves Souza e Mateus Alves

Antes mesmo da cerimônia oficial do , marcada para o dia 9 de maio, no México, o filme brasileiro "O Agente Secreto" já garantiu três novas vitórias na premiação, considerada uma das principais do cinema ibero-americano.

O anúncio, que contempla categorias técnicas e de atuação coadjuvante, confirmou os prêmios de Melhor Montagem, para Eduardo Serrano e Mateus Farias, Melhor Direção de Arte, para Thales Junqueira, e Melhor Trilha Sonora, assinada por Tomaz Alves Souza e Mateus Alves.

Com os novos reconhecimentos, o longa amplia sua trajetória internacional e chega à marca de 93 prêmios acumulados.

Indicações seguem para a cerimônia principal

Além das vitórias já confirmadas, "O Agente Secreto" segue na disputa nas principais categorias do Prêmio Platino, incluindo Melhor Filme Ibero-Americano, Direção, Roteiro e Melhor Ator, com Wagner Moura.

Na categoria de Melhor Figurino, no entanto, a produção brasileira foi superada por "A Ceia".

Trama se passa nos anos 1970

Ambientado em 1977, o filme acompanha Marcelo, personagem de Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna ao Recife após fugir de um passado misterioso. Ao chegar, ele encontra um cenário distante da tranquilidade que buscava, em meio ao contexto político e social da época.

O elenco também conta com Alice Carvalho, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Thomás Aquino e Udo Kier.

No Brasil, o longa já foi assistido por mais de 2,5 milhões de pessoas e está disponível no catálogo da Netflix.

Outros brasileiros não venceram

Outros representantes brasileiros também concorreram ao Prêmio Platino, mas não conquistaram estatuetas nesta etapa.

Rodrigo Santoro disputava como Melhor Ator Coadjuvante por "O Último Azul", enquanto Dira Paes concorria na mesma categoria feminina por Manas. Ambos não venceram.

O filme "O Filho de Mil Homens" também representou o País em categorias técnicas, como direção de som, fotografia e efeitos especiais, mas foi superado por "Sirât". Já a categoria de maquiagem teve vitória de "O Cativo".

Na televisão, produções brasileiras como "Tremembé", "Os Donos do Jogo" e "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente" também não levaram prêmios.

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