CINEMA "O agente secreto": Quando estreia o filme brasileiro premiado no Festival de Cannes? Longa do pernambucano Kleber Mendonça Filho é estrelado pelo ator Wagner Moura

Após deixar o Festival de Cannes com os prêmios de melhor direção, para Kleber Mendonça Filho, e melhor ator, para Wagner Moura, "O agente secreto" já despertou a atenção dos cinéfilos brasileiros, que querem saber uma coisa: quando o filme poderá ser visto em cartaz nos cinemas do país?

Segundo a distribuidora Vitrine Filmes, responsável pelo lançamento da obra no Brasil, "O agente secreto" chegará às telas brasileiras no segundo semestre.

A data precisa ainda não foi divulgada e também não se sabe se o filme será exibido em algum festival nacional antes da estreia em circuito.

Os prêmios de “O agente secreto” jogam mais luz sobre o cinema nacional, que já vinha de conquistas nos festivais de Veneza (melhor roteiro para “Ainda estou aqui”) e Berlim (Grande Prêmio do Júri para “O último azul”, de Gabriel Mascaro), isso sem falar no Globo de Ouro de melhor atriz para Fernanda Torres e no Oscar de melhor filme internacional para o longa de Walter Salles.

Além dos prêmios, “O agente secreto” deixou Cannes com importantes acordos de distribuição. O filme foi adquirido pela Neon, distribuidora do vencedor do Oscar “Anora”, para lançamento nos EUA, enquanto que a Mubi será responsável pela distribuição em Reino Unido, Índia e América Latina, com exceção do Brasil.

"Estruturalmente, é um filme diferente de “Ainda estou aqui”, mas penso que vamos ter mais uma temporada de muita torcida pela frente" acredita o crítico de cinema Waldemar Dalenogare.

"Ter tido dois prêmios em uma competição tão boa é muito importante"

O júri presidido por Juliette Binoche consagrou “Un simple accident”, de Jafar Panahi, com a Palma de Ouro de melhor filme.

O diretor iraniano, que retornou a Cannes após 15 anos impedido de deixar o Irã em razão de prisão e perseguição política, tornou-se o quarto diretor a conquistar a trinca formada por Palma de Ouro, Leão de Ouro (Veneza) e Urso de Ouro (Berlim).

Ele se juntou ao francês Henri-Georges Clouzot, ao italiano Michelangelo Antonioni e ao americano Robert Altman na seleta lista.

Líder no “aplausômetro” durante o festival ao receber 19 minutos de aplausos após sua première de gala, “Sentimental Value”, do norueguês Joachim Trier, levou o Grande Prêmio do Júri, segundo principal prêmio da noite.

Confira a lista completa de vencedores do Festival de Cannes:

Palma de Ouro: "A Simple Accident", de Jafar Panahi

Grande Prêmio do Júri: "Sentimental Value", de Joachim Trier

Prêmio do júri: "Sirat", de Oliver Laxe; e "Sound of falling", de Mascha Schilinski

Melhor direção: Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto"

Melhor roteiro: Jean-Pierre e Luc Dardenne, "Jeunes mères"

Melhor ator: Wagner Moura, "O agente secreto"

Melhor atriz: Nadia Melliti, "La petite dernière"

Prêmio especial: "Resurrection", de Bi Gan

Prêmio da crítica (Fipresci): "O agente secreto"

