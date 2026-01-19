A- A+

INDICAÇÕES "O Agente Secreto" recebe 10 indicações ao International Cinephile Society Awards Após destaque no Globo de Ouro, filme brasileiro se firma entre os mais lembrados da premiação que revelará os vencedores no dia 8 de fevereiro

O filme "O Agente Secreto" segue em trajetória de forte repercussão no circuito internacional de cinema.

Poucos dias depois de sair vitorioso do Globo de Ouro, o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho apareceu entre os grandes destaques do International Cinephile Society Awards (ICS), ao receber nada menos que dez indicações na premiação organizada por críticos e jornalistas de cinema de diversos países.

A produção foi a segunda mais lembrada desta edição, ficando atrás apenas de "Uma Batalha Após a Outra", novo trabalho de Paul Thomas Anderson, que lidera a disputa com 12 indicações.

No ICS Awards, "O Agente Secreto" concorre nas categorias principais, incluindo "Melhor Filme" e "Melhor Direção", além de reconhecimento para o elenco e em categorias técnicas.

Entre as indicações estão "Melhor Ator", para Wagner Moura, e "Melhor Atriz Coadjuvante", para Tânia Maria, além de roteiro original, elenco, fotografia, montagem, design de som e direção de arte.

Os vencedores da 23ª edição do prêmio serão anunciados em 8 de fevereiro, consolidando mais um capítulo do bom momento vivido pelo cinema brasileiro no cenário internacional.



Confira as indicações de "O Agente Secreto" no ICS Awards 2026:



- Melhor Filme

- Melhor Direção - Kleber Mendonça Filho

- Melhor Ator - Wagner Moura

- Melhor Atriz coadjuvante - Tânia Maria

- Melhor Roteiro Original,

- Melhor Elenco

- Melhor Fotografia

- Melhor Montagem,

- Melhor Design de Som

- Melhor Direção de Arte



