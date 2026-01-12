A- A+

INDICAÇÕES "O Agente Secreto" recebe 3 indicações ao Online Film Critics Society Award O brasileiro Adolpho Veloso também foi indicado pelo trabalho no filme "Sonhos de Trem", na categoria de Melhor Fotografia

A Online Film Critics Society, uma das principais associações de críticos de cinema que atuam em publicações digitais ao redor do mundo, revelou os indicados à sua premiação anual. O filme brasileiro O Agente Secreto, de Klebler Mendonça Filho, recebeu três indicações.

O longa-metragem concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator, com Wagner Moura. Na noite de domingo, 11, a produção concorria às mesmas categorias no Globo de Ouro, e levou duas das três estatuetas.

O brasileiro Adolpho Veloso também foi indicado pelo trabalho no filme Sonhos de Trem, na categoria de Melhor Fotografia.

O Online Film Critics Society Award é escolhido por cerca de 300 membros votantes ao redor do globo. Pecadores, de Ryan Coogler, lidera com 16 indicações. Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, aparece em seguida, com 13.

Outros destaques são Marty Supreme, com nove, e Valor Sentimental, com oito. Frankenstein e Hamnet: A Vida Antes de Hamlet receberam sete indicações cada.

Veja a lista:

Melhor Filme

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Foi Apenas um Acidente

Marty Supreme

A Única Saída

Uma Batalha Após a Outra

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores

Sonhos de Trem

A Hora do Mal

Melhor Animação

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

A Pequena Amélie

Zootopia 2

Melhor Diretor

Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra

Ryan Coogler - Pecadores

Jafar Panahi - Foi Apenas um Acidente

Josh Safdie - Marty Supreme

Chloé Zhao - Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Melhor Ator

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Leonardo Di Caprio - Uma Batalha Após a Outra

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Pecadores

Wagner Moura - O Agente Secreto

Melhor Atriz

Jessie Buckley - Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Rose Byrne - Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria

Renate Reinsve - Valor Sentimental

Amanda Seyfried - O Testamento de Ann Lee

Emma Stone - Bugonia

Melhor Ator Coadjuvante

Benicio Del Toro - Uma Batalha Após a Outra

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Pecadores

Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra

Stellan Skarsgård - Valor Sentimental

Melhor Atriz Coadjuvante

Elle Fanning - Valor Sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental

Amy Madigan - A Hora do Mal

Wunmi Mosaku - Pecadores

Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra

Melhor Elenco

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

Valor Sentimental

Pecadores

Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out

Melhor Roteiro Original

Foi Apenas um Acidente

Marty Supreme

Valor Sentimental

Pecadores

A Hora do Mal

Melhor Roteiro Adaptado

Bugonia

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

A Única Saída

Uma Batalha Após a Outra

Sonhos de Trem

Melhor Edição

F1

Marty Supreme

A Única Saída

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Melhor Fotografia

Frankenstein

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sonhos de Trem

Melhor Trilha Sonora Original

Frankenstein

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sirât

Melhor Design de Produção

Frankenstein

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Marty Supreme

Pecadores

Wicked: Parte 2

Melhor Design de Figurino

Frankenstein

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Marty Supreme

Pecadores

Wicked: Parte 2

Melhor Maquiagem e Penteado

Frankenstein

Pecadores

A Meia-Irmã Feia

A Hora do Mal

Wicked: Parte 2

Melhor Design de Som

Avatar: Fogo e Cinzas

F1

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sirât

Melhores Efeitos Visuais

Avatar: Fogo e Cinzas

F1

Frankenstein

Pecadores

Superman

Melhor Coreografia (Dança & Dublê)

Missão: Impossível - O Acerto Final

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

O Testamento de Ann Lee

Wicked: Parte 2

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

Foi Apenas um Acidente

A Única Saída

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Sirât

Melhor Documentário

2000 Metros até Andriivka

The Alabama Solution

Seymour Hersh: Em Busca da Verdade

Orwell: 2+2=5

The Perfect Neighbor

Melhor Filme de Estreia

Andrew DeYoung - Friendship

Carson Lund - Eephus

Charlie Polinger - The Plague

Kristen Stewart - The Chronology of Water

Eva Victor - Sorry, Baby



