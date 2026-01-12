"O Agente Secreto" recebe 3 indicações ao Online Film Critics Society Award
O brasileiro Adolpho Veloso também foi indicado pelo trabalho no filme "Sonhos de Trem", na categoria de Melhor Fotografia
A Online Film Critics Society, uma das principais associações de críticos de cinema que atuam em publicações digitais ao redor do mundo, revelou os indicados à sua premiação anual. O filme brasileiro O Agente Secreto, de Klebler Mendonça Filho, recebeu três indicações.
O longa-metragem concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator, com Wagner Moura. Na noite de domingo, 11, a produção concorria às mesmas categorias no Globo de Ouro, e levou duas das três estatuetas.
O Online Film Critics Society Award é escolhido por cerca de 300 membros votantes ao redor do globo. Pecadores, de Ryan Coogler, lidera com 16 indicações. Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, aparece em seguida, com 13.
Outros destaques são Marty Supreme, com nove, e Valor Sentimental, com oito. Frankenstein e Hamnet: A Vida Antes de Hamlet receberam sete indicações cada.
Veja a lista:
Melhor Filme
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Foi Apenas um Acidente
Marty Supreme
A Única Saída
Uma Batalha Após a Outra
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Pecadores
Sonhos de Trem
A Hora do Mal
Melhor Animação
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
A Pequena Amélie
Zootopia 2
Melhor Diretor
Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
Ryan Coogler - Pecadores
Jafar Panahi - Foi Apenas um Acidente
Josh Safdie - Marty Supreme
Chloé Zhao - Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Melhor Ator
Timothée Chalamet - Marty Supreme
Leonardo Di Caprio - Uma Batalha Após a Outra
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Pecadores
Wagner Moura - O Agente Secreto
Melhor Atriz
Jessie Buckley - Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Rose Byrne - Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria
Renate Reinsve - Valor Sentimental
Amanda Seyfried - O Testamento de Ann Lee
Emma Stone - Bugonia
Melhor Ator Coadjuvante
Benicio Del Toro - Uma Batalha Após a Outra
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Pecadores
Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra
Stellan Skarsgård - Valor Sentimental
Melhor Atriz Coadjuvante
Elle Fanning - Valor Sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
Amy Madigan - A Hora do Mal
Wunmi Mosaku - Pecadores
Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra
Melhor Elenco
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Valor Sentimental
Pecadores
Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out
Melhor Roteiro Original
Foi Apenas um Acidente
Marty Supreme
Valor Sentimental
Pecadores
A Hora do Mal
Melhor Roteiro Adaptado
Bugonia
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
A Única Saída
Uma Batalha Após a Outra
Sonhos de Trem
Melhor Edição
F1
Marty Supreme
A Única Saída
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Melhor Fotografia
Frankenstein
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sonhos de Trem
Melhor Trilha Sonora Original
Frankenstein
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sirât
Melhor Design de Produção
Frankenstein
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Marty Supreme
Pecadores
Wicked: Parte 2
Melhor Design de Figurino
Frankenstein
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Marty Supreme
Pecadores
Wicked: Parte 2
Melhor Maquiagem e Penteado
Frankenstein
Pecadores
A Meia-Irmã Feia
A Hora do Mal
Wicked: Parte 2
Melhor Design de Som
Avatar: Fogo e Cinzas
F1
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sirât
Melhores Efeitos Visuais
Avatar: Fogo e Cinzas
F1
Frankenstein
Pecadores
Superman
Melhor Coreografia (Dança & Dublê)
Missão: Impossível - O Acerto Final
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
O Testamento de Ann Lee
Wicked: Parte 2
Melhor Filme em Língua Não Inglesa
Foi Apenas um Acidente
A Única Saída
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Sirât
Melhor Documentário
2000 Metros até Andriivka
The Alabama Solution
Seymour Hersh: Em Busca da Verdade
Orwell: 2+2=5
The Perfect Neighbor
Melhor Filme de Estreia
Andrew DeYoung - Friendship
Carson Lund - Eephus
Charlie Polinger - The Plague
Kristen Stewart - The Chronology of Water
Eva Victor - Sorry, Baby