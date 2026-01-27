A- A+

TEMPORADA DE PREMIAÇÕES "O Agente Secreto" recebe duas indicações ao Bafta A premiação britânica do cinema acontece no dia 22 de fevereiro

O filme brasileiro "O Agente Secreto" recebeu duas indicações ao Bafta, a premiação britânica do cinema, que entregará suas estatuetas em 22 de fevereiro. O longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça Filho disputa os prêmios nas categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original.

Na semana passada, "O Agente Secreto" recebeu quatro indicações ao Oscar (Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Direção de Elenco).

Concorrendo "Um Agente Secreto" na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, estão o filme espanhol "Sirat", o filme iraniano "Foi Apenas Um Acidente", o filme norueguês "Valor Sentimental" e o tunisiano "A Voz de Hind Rajab".

Outros dois brasileiros também disputam o Bafta: Adolpho Veloso recebeu uma indicação à categoria de Melhor Fotografia por "Sonhos de Trem" e "Apocalipse nos Trópicos", da diretora Petra Costa, foi indicado a Melhor Documentário.

Os filmes americanos "Uma Batalha Após a Outra" e "Pecadores" receberam o maior número de indicações da premiação.

O primeiro, dirigido por Paul Thomas Anderson e que aborda os excessos extremistas nos Estados Unidos, lidera a disputa com 14 indicações. Por sua vez, "Pecadores", de Ryan Coogler, um filme que mistura gêneros e aborda o segregacionismo dos anos 1930 nos Estados Unidos, foi indicado em 13 categorias.

"Hamnet" e "Marty Supreme" receberam 11 indicações cada.

"Audácia narrativa"

A premiação do Bafta costuma ditar o tom para o Oscar, que este ano será realizado três semanas depois, em Los Angeles.

A lista de indicados à premiação britânica é muito semelhante à do Oscar, cujas indicações foram anunciadas há alguns dias, com "Pecadores" liderando com 16 indicações, seguido por "Uma Batalha Após a Outra" com 13.

Este último concorre no Bafta a Melhor Filme, Melhor Diretor (para Paul Thomas Anderson) e Melhor Ator e Atriz (para Leonardo DiCaprio e Chase Infiniti).

"Pecadores" concorre nas categorias mais importantes do Bafta, e seu ator principal, Michael B. Jordan, disputará o prêmio de Melhor Ator.

"O que me impressiona este ano é a audácia narrativa. Os cineastas não hesitaram em abordar temas difíceis como a identidade negra em 'Pecadores', a ambiguidade moral do ativismo em "Uma Batalha Após a Outra" ou a desintegração da sociedade em "Bugonia", disse Jane Millichip, diretora-geral do Bafta, à AFP.

"Há também filmes verdadeiramente íntimos e pessoais, como Hamnet, I Swear e Valor Sentimental, com retratos muito delicados e bastante dolorosos da vida familiar, que parecem muito universais", acrescentou ela.

Oito para "Frankenstein"

Frankenstein, do diretor mexicano Guillermo del Toro, com nove indicações ao Oscar, concorre a oito indicações ao Bafta este ano, incluindo Melhor Ator Coadjuvante para o ator australiano Jacob Elordi, de ascendência basca.

Enquanto isso, o filme britânico I Swear concorre em cinco categorias. A produção é uma comédia social bem-humorada sobre um jovem com síndrome de Tourette, interpretado por Robert Aramayo.

Os indicados a Melhor Filme são Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Hamnet, Marty Supreme e Valor Sentimental.

No Bafta, Yorgos Lanthimos (Bugonia), Chloé Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra), Joachim Trier (Valor Sentimental) e Ryan Coogler (Pecadores) concorrerão ao prêmio de Melhor Direção.

