CINEMA Filme pernambucano "O Agente Secreto" recebe três indicações ao Globo de Ouro; confira concorrentes O ator Wagner Moura também foi indicado à premiação

O filme pernambucano “O Agente Secreto” garantiu três indicações ao Globo de Ouro 2026. A lista completa de indicações foi divulgada na manhã desta segunda-feira (8).

A trama concorre em três categorias importantes: Melhor Filme de Língua Não Inglesa, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama, pela performance de Wagner Moura.

A produção nacional, que teve cenas gravadas no parque gráfico da Folha de Pernambuco, aparece entre os destaques da premiação, considerada um dos principais indicadores para o Oscar 2026.

A cerimônia do Oscar está marcada para 15 de março.

Quem concorre com “O Agente Secreto”?

Na disputa pelo prêmio de produção internacional, o filme de Kleber Mendonça Filho enfrenta as obras: "Foi Só Um Acidente" (França), "No Other Choice" (Coreia do Sul), "Valor Sentimental" (Noruega), "Sirât" (Espanha) e "The Voice of Hind Rajab" (Tunísia).

Na categoria de Melhor Filme de Drama, o longa brasileiro disputa o Globo de Ouro com títulos como "Franskenstein", "Hamnet", "Foi Só Um Acidente", "Valor Sentimental" e "Pecadores".

Já Wagner Moura está entre os nomes que podem levar o prêmio de Melhor Ator de Drama, competindo com Joel Edgerton (“Sonhos de Trem”), Oscar Isaac (“Frankenstein”), Dwayne Johnson (“Coração de Lutador: The Smashing Machine”), Michael B. Jordan (“Pecadores”) e Jeremy Allen White (“Springsteen: Salve-me do Desconhecido”).



