CINEMA

Filme pernambucano "O Agente Secreto" recebe três indicações ao Globo de Ouro; confira concorrentes

O ator Wagner Moura também foi indicado à premiação

Wagner Moura em ''O Agente Secreto'', filme que pode lhe render uma indicação no Oscar 2026Wagner Moura em ''O Agente Secreto'', filme que pode lhe render uma indicação no Oscar 2026 - Foto: Cinemascópio/Divulgação

O filme pernambucano “O Agente Secreto” garantiu três indicações ao Globo de Ouro 2026. A lista completa de indicações foi divulgada na manhã desta segunda-feira (8).

A trama concorre em três categorias importantes: Melhor Filme de Língua Não Inglesa, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama, pela performance de Wagner Moura.

A produção nacional, que teve cenas gravadas no parque gráfico da Folha de Pernambuco, aparece entre os destaques da premiação, considerada um dos principais indicadores para o Oscar 2026.

A cerimônia do Oscar está marcada para 15 de março.

Quem concorre com “O Agente Secreto”?
Na disputa pelo prêmio de produção internacional, o filme de Kleber Mendonça Filho enfrenta as obras: "Foi Só Um Acidente" (França), "No Other Choice" (Coreia do Sul), "Valor Sentimental" (Noruega), "Sirât" (Espanha) e "The Voice of Hind Rajab" (Tunísia).

Na categoria de Melhor Filme de Drama, o longa brasileiro disputa o Globo de Ouro com títulos como "Franskenstein", "Hamnet", "Foi Só Um Acidente", "Valor Sentimental" e "Pecadores".

Já Wagner Moura está entre os nomes que podem levar o prêmio de Melhor Ator de Drama, competindo com Joel Edgerton (“Sonhos de Trem”), Oscar Isaac (“Frankenstein”), Dwayne Johnson (“Coração de Lutador: The Smashing Machine”), Michael B. Jordan (“Pecadores”) e Jeremy Allen White (“Springsteen: Salve-me do Desconhecido”).
 

