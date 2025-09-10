A- A+

CINEMA "O Agente Secreto": após vitória em Cannes, filme retorna ao Recife em sessões especiais Primeiras exibições públicas do longa-metragem no Brasil ocorrem nesta quarta-feira (10), no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz, com ingressos esgotados

Embalado por uma aclamada trajetória internacional, “O Agente Secreto” ganha finalmente suas primeiras exibições públicas em terras brasileiras. A cidade escolhida não poderia ser outra que não o Recife, que ambienta o novo filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho e abre as portas de seus cinemas de rua históricos para as sessões marcadas para esta quarta-feira (10).

Na mesma noite, o longa-metragem será exibido no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz, às 19h e 19h40, respectivamente. As premières quase simultâneas ocorrem com toda pompa e circunstância, contando com presenças garantidas de parte do elenco, incluindo Wagner Moura, que conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes por sua atuação na obra.

O lançamento vem sendo aguardado com grande expectativa pelo público recifense desde as filmagens da obra, que movimentaram a cidade em julho do ano passado. De acordo com a Vitrine Filmes, distribuidora da produção, os ingressos para as pré-estreias esgotaram em menos de 30 segundos após o início das vendas online.

Após a passagem pela capital pernambucana, o longa abre o Festival de Brasília na próxima sexta-feira. Antes da estreia em circuito comercial, prevista para 6 de novembro, a produção vai passar por outros festivais brasileiros, incluindo o Olhar do Norte, em Manaus; o Maranhão na Tela, em São Luís; o CineBH; em Belo Horizonte, o Cine Ceará, em Fortaleza; e o Festival do Rio, no Rio de Janeiro.

Fora do País, “O Agente Secreto” vem consolidando uma carreira exitosa desde a sua estreia mundial, que ocorreu em Cannes, no mês de maio. Após deixar o festival com quatro prêmios, incluindo os de melhor ator e direção, o longa já foi exibido em diferentes eventos ao redor do mundo, sendo o mais recente o 50º Festival de Cinema de Toronto (TIFF), no Canadá, para uma plateia lotada no último domingo.

No mesmo final de semana, a equipe do longa participou também do evento “Road to the Golden Globes”, que marca o início da temporada da 83ª edição do Globo de Ouro. A produção mira ainda o Oscar e já está entre os seis finalistas que concorrem a uma vaga para representar o Brasil na categoria de melhor filme internacional na premiação hollywoodiana em 2026.

A revista Variety, um das mais respeitadas do mercado cinematográfico norte-americano, aposta em pelo menos cinco nomeações ao prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para o filme. No que depender da recepção crítica, ele já tem um lugar garantido na disputa pela estatueta dourada. No Rotten Tomatoes, principal agregador de críticas da internet, o filme ostenta 100% de aprovação dos especialistas.

Com estreia já confirmada em 94 países da América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania, o filme tem DNA pernambucano. A maior parte do longa foi rodado no Recife, reconstituindo os anos 1970 em pontos como o Cinema São Luiz, a Ponte Paulo Guerra e a Rua do Riachuelo. O parque gráfico da Folha de Pernambuco também serviu de locação, representando a sede de um jornal da época.

Na trama escrita e dirigida por Kleber Mendonça Filho, o baiano Wagner Moura interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia recifense radicado em São Paulo. Em plena ditadura militar, ele decide voltar à cidade de origem para fugir de um passado misterioso, mas acaba descobrindo que o lugar não é bem o refúgio que ele imagina. Referências culturais recifenses, como o Carnaval e a lenda da Perna Cabeluda, estão inseridas na dramaturgia, que une suspense, drama e thriller político.

