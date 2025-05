A- A+

Ovacionado por treze minutos (cinco durante os créditos, oito após a sessão) e uma série de críticas favoráveis marcaram este domingo a estreia de ''O Agente Secreto'', longa de Kleber Mendonça Filho, no festival de Cannes. O elenco da produção, estrelada por Wagner Moura e grande aposta do cinema brasileiro em 2025, também conta com nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e Hermila Guedes. O longa disputa o prêmio máximo do festival, a Palma de Ouro.

''Quero agradecer a toda a equipe que fez este filme e tem uma pequena parte desta equipe aqui. Me sinto muito honrado em ter vocês aqui, foi uma grande experiência fazer 'O Agente Secreto'. Queria agradecer a todos os atores e a toda equipe técnica. Muito obrigado'', disse o diretor após a exibição.

O site ''The Playlist'' classificou o filme como ''uma obra-prima imponente, repleta de história e de uma adoração palpável pelo cinema” e disse que esse é o trabalho mais ambicioso da carreira de Kleber até agora. “Observando tudo o que envolve o papel principal de Wagner Moura, podemos apreciar o alcance de ‘O agente secreto’ como um filme do calibre de ‘Roma’, de Alfonso Cuarón, tanto pela forma como emprega o contexto histórico quanto pela forma como recria uma cidade em um momento específico'', acrescenta a crítica do ''The Playlist''.

Kleber Mendonça Filho se junta a Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Cacá Diegues, Hector Babenco e Walter Salles como os brasileiros com mais presença na mostra competitiva de Cannes, com um total de três participações (esteve na disputa com “Aquarius” e "Bacurau"). O Brasil busca a sua segunda Palma de Ouro, 63 anos após a conquista de “O pagador de promessas”, de Anselmo Duarte.

