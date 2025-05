A- A+

CINEMA "O Agente Secreto" recebe 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, após estreia em Cannes Filme pernambucano concorre à Palma de Ouro, prêmio máximo do festival, que será anunciado neste sábado (24)

“O Agente Secreto”, filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, estreou com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, famoso site de crítica especializada. O longa-metragem teve sua primeira exibição no último domingo (18), no Festival de Cannes.

Até a manhã desta terça-feira (20), o agregador de críticas contava com 14 avaliações do filme, apenas de críticos profissionais. As avaliações para o público geral ainda não estão disponíveis.

“Elegante, temperamental e intenso”, classificou o crítico Nicholas Bell. Já Ben Kenigsberg, que costuma colaborar com o New York Time, afirmou que o longa pernambucano é “ousado e estruturalmente complexo”.

Com Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone no elenco, “O Agente Secreto” ganhou uma recepção calorosa em Cannes, sendo aplaudido de pé por 13 minutos após sua exibição.

O novo trabalho de Kleber Mendonça concorre à Palma de Ouro, prêmio principal do festival francês. O vencedor será revelado neste sábado (24), no encerramento do evento.

Qual é o enredo de “O Agente Secreto”?

Ambientado no Recife dos anos 1970, “O Agente Secreto” conta a história de Marcelo (Wagner Moura). Com um passado misterioso, ele retorna à capital pernambucana em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que ele busca.

