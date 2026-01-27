Ter, 27 de Janeiro

"O Agente Secreto" será disponibilizado na Netflix

O filme, ambientado em 1977 e estrelado por Wagner Moura, acompanha a fuga de um professor perseguido durante o regime militar

Wagner Moura em ''O Agente Secreto'', filme que pode lhe render o Oscar 2026Wagner Moura em ''O Agente Secreto'', filme que pode lhe render o Oscar 2026 - Foto: Cinemascópio/Divulgação

O co-CEO global da Netflix, Greg Peters, anunciou nesta terça-feira, 27, que a empresa é coprodutora do filme "O Agente Secreto" e que ela também realizou o pré-licenciamento da produção, garantindo sua inclusão no catálogo.

Peters falou sobre o assunto na inauguração do novo escritório da empresa no Brasil.

"Apoiamos o cinema brasileiro de diversas maneiras porque queremos ser os melhores parceiros e manter a flexibilidade para que os produtores locais possam decidir a melhor forma de dar vida aos seus projetos", disse.

"Por isso, ficamos tão entusiasmados em firmar parceria com os produtores de O Agente Secreto para ajudar a financiar o filme e obter a pré-licença para a Netflix no Brasil."

Procurada, a assessoria da Netflix não respondeu contato do Estadão sobre a data de lançamento de O Agente Secreto na plataforma. O espaço segue aberto.

O filme, ambientado em 1977 e estrelado por Wagner Moura, acompanha a fuga de um professor perseguido durante o regime militar. A produção conquistou quatro indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura.

