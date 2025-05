A- A+

CINEMA ''O Agente Secreto'' será lançado nos EUA por distribuidora de ''Anora'', vencedor do Oscar O filme brasileiro é um dos destaques da competição do Festival de Cannes

O filme brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, será lançado nos Estados Unidos pela distribuidora Neon, segundo informações da revista Variety. A companhia foi responsável pela campanha de lançamento de "Anora", de Sean Baker, no ano passado, que culminou com cinco estatuetas do Oscar, incluindo melhor filme.

Estrelado por Wagner Moura, o filme brasileiro é, até o momento, um dos destaques da competição do Festival de Cannes, sendo apontado como um dos concorrentes à Palma de Ouro. Exibido no último domingo na Riviera Francesa, o longa conta ainda com as presenças de Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho e Hermila Guedes no elenco principal.

O lançamento nos Estados Unidos deve acontecer no segundo semestre de olho na temporada de premiações de 2024. O filme de Mendonça Filho já vem sendo apontado como forte candidato a representar o Brasil na corrida pelo prêmio da Academia, tentando repetir o feito de "Ainda estou aqui". "O último azul", de Gabriel Mascaro, vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim, também é apontado como forte concorrente.

No Brasil, o filme será distribuído pela Vitrine Filmes. Ainda não há previsão de lançamento.

