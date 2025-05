A- A+

PALMA DE OURO "O Agente Secreto" tem chances de ganhar a Palma de Ouro? 'The Guardian' aposta que sim Festival chega ao fim neste sábado, 24, com filme de Kleber Mendonça Filho na disputa; veja apostas

O Festival de Cannes chega ao fim neste sábado, 24, com a entrega da Palma de Ouro, a principal honraria do evento. Dentre os filmes que disputam o prêmio, está O Agente Secreto, longa de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura.

Apesar de a produção enfrentar bons concorrentes, há uma chance de que o filme desponte como o grande vencedor. Nesta sexta, 23, o jornal britânico The Guardian publicou suas principais apostas na premiação e incluiu O Agente Secreto como o ganhador da Palma de Ouro.

"Esta foi uma competição em Cannes cujos grandes filmes eram sobre crueldade e tirania política", destacou o The Guardian. O Agente Secreto, assim como Ainda Estou Aqui, grande destaque nas premiações de cinema no ano passado, narra o período da ditadura militar.

Apesar de ser presença constante no festival, o Brasil não foi vencedor de nenhuma Palma de Ouro nos últimos 20 anos. A única já vencida pelo País foi com O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, em 1962.

Os vencedores da Palma de Ouro costumam ganhar certo destaque nas disputas pelo Oscar. No ano passado, por exemplo, o grande vencedor, Anora, de Sean Baker, levou os prêmios de Melhor Filme, Diretor, Atriz (Mikey Madison), Roteiro e Montagem na maior premiação do cinema.

Veja as apostas do 'The Guardian' no Festival de Cannes

- Palma de Ouro: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

- Grand Prix: Two Prosecutors, de Sergei Loznitsa

- Prêmio do Júri: Um Simples Acidente, de Jafar Panahi

- Melhor Direção: Carla Simón por Romería

- Melhor Roteiro: Mascha Schilinski por Sound of Falling

- Melhor Ator: Josh O'Connor por The Mastermind

- Melhor Atriz: Yui Suzuki por Renoir

Os filmes que disputam a Palma de Ouro em Cannes

- After (Oliver Laxe)

- Alpha (Julia Ducournau)

- The Eagles of the Republic (Tarik Saleh)

- Eddington (Ari Aster)

- Dossier 137 (Dominik Moll)

- Fuori (Mario Martone)

- The History of Sound (Olivier Hermanus)

- Um Simples Acidente (Jafar Panahi)

- The Mastermind (Kelly Reichardt)

- Nouvelle Vague (Richard Linklater)

- O Esquema Fenício (Wes Anderson)

- O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho)

- Renoir (Chie Hayakawa)

- Romeria (Carla Simon)

- Sentimental Value (Joachim Trier)

- Sound of Falling (Mascha Schilinski)

- Two Prosecutors (Sergei Loznitsa)

- The Youngest Daughter (Hafsia Herzi)

- Young Mothers (Luc and Jean-Pierre Dardenne)

