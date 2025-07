A- A+

CINEMA ''O Agente Secreto'' tem pré-estreia em sessão dupla no Recife; veja data e como comprar ingresso Filme do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho estreia oficialmente em novembro

''O Agente Secreto'' ganha dupla sessão de pré-estreia no Brasil. O filme do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho terá as primeiras exibições na terra natal do diretor, Recife, no dia 10 de setembro. O premiado longa-metragem será projetado no Teatro do Parque, às 19h, e no São Luiz, às 19h40.

A pré-venda de ingressos para as sessões especiais inicia no dia 4 de agosto, de forma online (ainda não divulgada). A estreia oficial de ''O Agente Secreto'' será no dia 6 de novembro. Longa-metragem fez sua estreia mundial no Festival de Cannes neste ano com Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura conquistando os prêmios de Melhor Diretor e Melhor Ator, respectivamente.



Na França, durante o período do festival, o filme recebeu o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) e “Art et Essai”, concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai). Essa é a primeira colaboração entre Moura e Mendonça.

Crédito: Divulgação

Equipe do filme presente na pré-estreia

As sessões acontecem (quase) simultaneamente em cinemas de rua, que sobreviveram às investidas das imobiliárias, no centro do Recife - como pode ser visto em ''Retratos Fantasmas'' (2023) - e tiveram as salas restauradas, recentemente. São lugares simbólicos para o cinema pernambucano e do próprio cineasta.

O centenário Teatro do Parque recebe a primeira sessão da noite, enquanto o encerramento ocorre no Cinema São Luiz - parte da locação de ''O Agente Secreto''.

Em ambas projeções o cineasta Kleber Mendonça Filho, a produtora Emilie Lesclaux e a distribuidora Silvia Cruz estarão presentes. Wagner Moura, Maria Fernanda Candido, Tânia Maria, Robério Diógenes, Carlos Francisco, Isabel Zuaa e Laura Lufési também estão confirmados, representando o elenco do filme.

Trama

''O Agente Secreto'' é um suspense político, ambientado durante a ditadura militar brasileira em 1977, que acompanha o retorno do professor universitário, especialista em tecnologia, Marcelo (Wagner Moura) ao Recife, após fugir de problemas do passado, em São Paulo. O personagem chega na capital pernambucana na semana do Carnaval, buscando reencontrar o seu filho, mas o encontro inesperado com espiões coloca o protagonista em risco.

Entre as locações do filme, Kleber Mendonça realizou gravações no parque gráfico da Folha de Pernambuco porque precisava de uma máquina rotativa de impressão operante para reproduzir um jornal da década de 1970. ‘’O Agente Secreto’’ também foi rodado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Rua do Riachuelo, na Ponte Duarte Coelho, na Ponte Governador Paulo Guerra, na Rua Treinador Cláudio Coutinho, na Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), além do já citado Cinema São Luiz.

Produção e distribuição

Maria Fernanda Candido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho, Roberto Diogenes completam o elenco da produção assinada por Emilie Lesclaux.

O filme é uma coprodução com a CinemaScópio (Brasil), MK Productions (França), Lemming Film (Holanda) e One Two Films (Alemanha). A distribuição do longa será feito pela Vitrine Filmes, no Brasil, enquanto internacionalmente, terá distribuição da Neon (EUA e Canadá) e da Mubi (Reino Unido, Irlanda, Índia e América Latina, exceto no território brasileiro).



Com informações da assessoria de imprensa



Confira o trailer:

