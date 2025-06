A- A+

FRANÇA 'O agente secreto' terá sessão especial no Museu do Louvre, em Paris Exibição gratuita contará com as presenças do diretor Kleber Mendonça Filho e da produtora Emilie Lesclaux

Um dos filmes brasileiros mais aguardados do ano, "O agente secreto" terá uma sessão especial no pátio do Museu do Louvre, em Paris. A exibição gratuita acontece no dia 5 de julho como parte da programação do festival ao ar livre Cinéma Paradiso Louvre.

A sessão na capital francesa contará com as presenças do diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho e da produtora Emilie Lesclaux. No momento, Kleber está na Austrália onde apresenta o filme no Festival de Cinema de Sydney.

"O agente secreto" foi um dos grandes destaques do último Festival de Cannes, no mês passado. O longa deixou o evento com os prêmios de melhor direção, para Kleber, e melhor ator, para Wagner Moura.



Fora da competição principal, o filme também foi agraciado com o Prêmio do Júri da Crítica FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) e o Prêmio Art et Essai, concedido por exibidores independentes da França.

O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. Há expectativas de que o longa seja o próximo concorrente brasileiro a uma vaga pelo Oscar de melhor filme internacional, e, quem sabe, possa repetir alguns dos feitos de "Ainda estou aqui", de Walter Salles, que concorreu a outras duas categorias.

Ambientado no Recife da década de 1970, em plena ditadura, o thriller psicológico acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que volta à cidade fugindo de um passado misterioso, mas logo percebe que a paz que procura está longe dali.

Além de Moura, o elenco ainda reúne nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone,

