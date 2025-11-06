A- A+

CINEMA "O Agente Secreto" e outros filmes terão ingressos por R$ 12 durante o UCI Day Evento de aniversário da rede de salas de cinema ocorre no dia 10 de novembro

O UCI Day, evento que celebra o aniversário da rede de cinemas UCI no Brasil, terá sessões com preços promocionais. No dia 10 de novembro, filmes como “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, poderão ser vistos por R$ 12.

Estão na lista também o romance “Se Não Fosse Você”, o drama “Sonhos”, a comédia policial “Honey, Não!”, as cinebiografias “Springsteen: Salve-me do Desconhecido”, “Silvio Santos Vem Aí” e “Maurício de Sousa: O Filme”, e os filmes de terror “Enterre Seus Mortos”, “#SalveRosa”, “Bom Menino” e “Terror em Shelby Oaks”.

Além dessas produções, a programação terá exibições exclusivas do documentário “One Direction: This Is Us”, do romance “Dirty Dancing” e do clássico da ficção científica “Blade Runner - The Final Cut”. “De Volta para o Futuro”, sucesso dos anos 1980, também será exibido.

A UCI está presente em 14 cidades do Brasil, incluindo o Recife, que conta com salas de cinema nos shoppings Recife, Tacaruna e Plaza Casa Forte. Os ingressos promocionais custam R$ 12 (2D, 3D e XPlus) e R$ 15 (Imax), e já estão à venda no site da rede.

O público pode aproveitar o combo especial por R$ 30 ou R$ 33 na versão caramelo (pipoca média e dois refrigerantes). Clientes Unique pagam R$11 nas salas 2D, 3D e XPlus, e R$14 na sala Imax, além de garantirem mais 10% de desconto no combo.



*Com informações da assessoria de imprensa.

