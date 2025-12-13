A- A+

CINEMA PERNAMBUCANO "O Agente Secreto" ultrapassa 1 milhão de espectadores e se torna a maior bilheteria nacional do ano Indicado a três Globos de Ouro e aposta do Brasil para o Oscar, filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho marca feito inédito fora do eixo Sul-Sudeste

“ O Agente Secreto” segue surfando boas ondas: Indicado ao Globo de Ouro em três categorias no início desta semana e aposta do Brasil para o Oscar 2026, o longa-metragem do pernambucano Kleber Mendonça Filho acaba de alcançar a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas, se consolidando como a maior bilheteria de um filme brasileiro em 2025. O longa é apenas o segundo título nacional do ano a atingir esse público, ao lado de “Chico Bento e a goiabeira maraviósa”, segundo dados da Ancine/OCA.



É a primeira vez que um filme produzido fora do eixo Sul–Sudeste chega à marca de 1 milhão de ingressos vendidos no país. Ambientado no Recife e estrelado por Wagner Moura, o thriller político é um dos títulos nacionais de maior repercussão do ano. Em sua sexta semana em cartaz, “O agente secreto” segue em exibição em mais de 200 salas por todo o Brasil, mantendo fôlego raro para o cinema nacional recente.



Na segunda-feira (8), o filme foi indicado em três categorias ao Globo de Ouro: melhor filme de drama, melhor filme em língua não inglesa e melhor ator de filme de drama, para Wagner Moura — o ator já havia sido indicado ao prêmio em 2016 na categoria de melhor ator de série de drama, pelo papel de Pablo Escobar em "Narcos", da Netflix. A cerimônia de premiação, organizada pela Golden Globe Foundation, acontece no dia 11 de janeiro de 2026, direto de Los Angeles.

