cinema "O agente secreto", "Valor sentimental" e "Hamnet: veja destaques do Festival do Rio 2025 Evento acontece entre os dias 2 e 12 de outubro

O Festival do Rio 2025 começa nesta quinta-feira com a première de gala de "Depois da caçada", novo filme de Luca Guadagnino, estrelado por Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri. Pelos próximos dias, os cinéfilos do Rio de Janeiro terão acesso à quase 300 filmes, em 25 espaços pela cidade.

Confira alguns destaques da programação:

‘Valor sentimental’

Drama norueguês vencedor do Grande Prêmio do Júri do Festival de Cannes. Dirigido por Joachim Trier, o longa é uma das apostas para o Oscar 2026. Sessões: 6/10, 19h30 (Cine Odeon); 10/10, 21h30 (Cinesystem Belas Artes 6); 12/10, 16h45 (Estação Net Gávea 5).

‘A cronologia da água’

Estreia na direção da atriz Kristen Stewart. Exibido na mostra Un Certain Regard em Cannes. Sessões: 8/10, 19h30 (Cine Odeon); 10/10, 16h (Estação Net Botafogo 1); 12/10, 19h15 (Estação Net Gávea 5).

‘Elefantes fantasmas’

Documentário do cultuado Werner Herzog que investiga os impactos da guerra, da caça ilegal e da destruição ambiental sobre a população de elefantes no Congo. Sessões: 6/10, 18h15 (Estação Net Gávea 3); 7/10, 19h (Cinesystem Belas Artes 4); 11/10, 16h30 (Estação Net Botafogo 1).

‘La Grazia’

Filme de abertura do Festival de Veneza 2025. Dirigido por Paolo Sorrentino, o longa acompanha os últimos dias de um presidente, viúvo e católico, que precisa decidir sobre assinar ou não uma lei sobre eutanásia. Sessões: 5/10, 21h30 (Estação Net Botafogo 1); 10/10, 18h45 (Cinesystem Belas Artes 6); 12/10, 16h25 (Kinoplex São Luiz 4).

‘O que a natureza te conta’

O cultuado diretor sul-coreano Hong Sang-soo conta a história de um jovem poeta que vai deixar a namorada na casa de seus pais e acaba confrontando com uma realidade muito diferente da sua. Sessões: 2/10, 19h (Estação Net Botafogo 1); 7/10, 16h40 (Reserva Cultural Niterói 2); 12/10, 16h30 (Cinesystem Belas Artes 6).





‘Morra, amor’

Jennifer Lawrence e Robert Pattinson estrelam o novo drama da diretora escocesa Lynne Ramsay, baseado em romance de Ariana Harwickz. Sessões: 5/10, 22h45 (Cine Odeon); 9/10, 16h (Cinesystem Belas Artes 6); 11/10, 21h45 (Estação Net Gávea 5).

‘Honey, não!’

Filme solo do diretor Ethan Coen, conhecido pelo trabalho ao lado do irmão Joel em obras como “Onde os fracos não têm vez” e “O grande Lebowski”. Com Margaret Qualley e Chris Evans. Sessões: 5/10, 22h45 (Cine Odeon); 9/10, 16h (Cinesystem Belas Artes 6); 11/10, 21h45 (Estação Net Gávea 5).

‘A voz de Hind Rajab’

Sensação do Festival de Veneza, de onde saiu com o Leão de Prata do Grande Prêmio do Júri. A diretora Kaouther Ben Hania resgata a história real de menina palestina morta pelo exército de Israel na Faixa de Gaza. Sessões: 7/10, 19h30 (Cine Odeon); 8/10, 16h30 (Cinesystem Belas Artes); 11/10, 19h (Estação Net Botafogo 1); 12/10, 16h30 (Kinoplex São Luiz 2).

‘ O agente secreto’

Aposta do Brasil para o Oscar 2026. O novo filme do diretor Kleber Mendonça Filho acompanha Wagner Moura como um especialista em tecnologia que precisa se manter escondido no Recife de 1977, em meio ao regime militar. Sessões: 7/10, 21h30 (Cine Odeon); 8, 21h30 (Estação Net Botafogo 1).

‘Amores brutos’

Clássico filme de estreia de Alejandro González Iñárritu, estrelado por Gael García Bernal, será exibido em cópia restaurada em comemorações pelos 25 anos de seu lançamento. Sessões: 4/10, 18h30 (Kinoplex São Luiz 2); 6/10, 16h15 (Estação Net Botafogo 1).

‘Apocalypse now’

Um dos maiores épicos de guerra da história da sétima arte, o filme de Francis Ford Coppola também integra a mostra “Clássicos e cults” do Festival do Rio. Sessões: 12/10, 18h30 (Estação Net Botafogo 1); 15/10, 14h45 (Estação Net Gávea 5).

‘Francis Ford Coppola — O apocalipse de um cineasta’

A epopeia das filmagens de “Apocalypse now” registrada por Eleanor Coppola, mulher do diretor. Um documentário sobre arte, ousadia e obsessão. Sessões: 4/10, 16h15 (Estação Net Rio 3); 10/10, 14h45 (Estação Net Gávea 5).

‘Quarto do pânico’

Gabriela Amaral Almeida comanda refilmagem nacional de longa homônimo de David Fincher estrelado por Jodie Foster e Kristen Stewart. Ísis Valverde é a protagonista. Sessões: 10/10, 22h50 (Estação Net Botafogo 1); 11/10, 20h30 (Estação Net Rio 3).

‘Hamnet: A vida antes de Hamlet’

Novo filme de Chloé Zhao é uma das principais apostas para o Oscar 2026. A trama acompanha a relação entre William Shakespeare e Agnes após a morte do filho do casal, Hamnet, aos 11 anos, e liga a tragédia à clássica peça “Hamlet”. Sessão: 11/10, 19h30 (Cine Odeon ).

‘Se eu tivesse pernas, eu te chutaria’

Rose Byrne vive uma mulher à beira do colapso ao precisar lidar com a ausência do marido e uma misteriosa doença da filha. A direção é de Mary Bronstein. Sessões: 3/10, 14h (Kinoplex São Luiz 2); 7/10, 21h45 (Estação Net Botafogo 1); 10/10, 16h20 (Cinesystem Belas Artes 6); 12/10, 19h (Kinoplex São Luiz 2).

‘Fernão de Magalhães’

O cineasta filipino Lav Diaz conta a história do português que liderou a primeira expedição de circunavegação do globo. Sessões: 5/10, 20:20 (Estação Net Rio 4); 12/10, 13h45 (Cinesystem Belas Artes 4); 14/10, 16h30 (Estação NET Botafogo 1).

‘Yes’

Crítico da guerra em Gaza, o diretor israelense Nadav Lapid mergulha nas questões políticas de Israel para criar a história de um músico chamado para compor um novo hino do país, celebrando a destruição de Gaza. Sessões: 9/10, 19h30 (Cine Odeon); 11/10, 19h30 (Cinesystem Belas Artes 6); 12/10, 18h15 (Reserva Cultural Niterói 2).

‘Dois procuradores’

Drama histórico do cineasta e roteirista ucraniano Sergei Loznitsa que aborda a corrupção na União Soviética de Stálin. Sessões: 4/10, 21h15 (Cinesystem Belas Artes 5); 5/10, 18h45 (Reserva Cultural Niterói 2); 7/10, 16h30 (Estação Net Botafogo 1); 10/10, 16h30 (Estação Net Gávea 4); 13/10, 19h (Estação Net Botafogo 1).

‘In-I in Motion’

Estreia na direção da atriz francesa Juliette Binoche, uma das convidadas do Festival do Rio. O longa é um documentário que relembra sua performance artística em 2008 ao lado do dançarino e coreográfico Akram Khan. Sessões: 5/10, 15h45 (Reserva Cultural Niterói 2) e 19h30 (Cine Odeon ); 9/10, 18h30 (Cinesystem Belas Artes 6); 11/10, 14h (Estação Net Gávea 5).

‘Sonhos’

Jessica Chastain e Isaac Hernández são os protagonistas de drama escrito e dirigido por Michel Franco. A trama acompanha uma socialite americana que banca um bailarino profissional mexicano com quem tem uma relação intensa e problemática. Sessões: 3/10, 21h40 (Estação Net Botafogo 1); 7/10, 14h (Cinesystem Belas Artes 6); 9/10, 19h (Kinoplex São Luiz 2); 11/10, 21h15 (Reserva Cultural Niterói 2).

‘One to one: John & Yoko’

Doc que mergulha na relação entre John Lennon e Yoko Ono no início dos anos 1970, quando se mudam de Londres para Nova York, onde organizam um grande concerto beneficente em agosto de 1972. Sessões: 2/10, 19h (Cinesystem Belas Artes 6); 7/10, 14h (Kinoplex São Luiz 2); 12/10, 16h30 (Estação Net Botafogo 1).

‘(Des)controle’

Drama com pitadas de humor dirigido por Rosane Svartman e Carol Minêm. Carolina Dieckmmann vive mulher sobrecarregada que, em momento turbulento na vida pessoal e profissional, volta a beber após 15 anos, reativando seu alcoolismo. Sessão: 9/10, 21h45 (Cine Odeon).

‘Rei da noite’

Documentário sobre Ricardo Amaral, empresário que foi responsável por gerenciar várias casas noturnas no Rio, como Hippopotamus, Mamão com Açúcar, Resumo da Ópera, Gattopardo, Sal & Pimenta e Metropolitan. Sessões: 10/10, 21h30 (Estação Net Gávea 1 e 2); 11/10, 13h45 (Cinesystem Belas Artes 5); 12/10, 16h (Cine Santa Teresa).

‘O riso e a faca’

Coprodução entre Brasil, Portugal, França e Romênia exibida na mostra Un Certain Regard, em Cannes, da qual saiu com o prêmio de melhor atuação para Cléo Diara. O elenco traz ainda os brasileiros Jonathan Guilherme e Renato Sztutman. A direção é do português Pedro Pinho. Sessões: 9/10, 20h45 (Estação Net Botafogo 1); 10/10, 16h30 (Cinesystem Belas Artes 4); 14/10, 14h30 (Estação Net Rio 5).

‘Balada de um jogador’Mais novo filme do diretor Edward Berger, de “Nada de novo no front” e “Conclave”. Colin Farrell vive apostador que busca fugir do passado. Tilda Swinton também integra o elenco. Sessões: 8/10, 17h (Kinoplex São Luiz 2); 9/10, 18h45 (Reserva Cultural Niterói 2); 12/10, 21h45 (Estação Net Gávea 5).

‘A cerca’A consagrada diretora francesa Claire Denis conta a história de conflito e resistência em meio a um canteiro de obras na África Ocidental, onde um homem tenta resgatar o corpo do irmão, morto no local. Sessões: 3/10, 14h (Cinesystem Belas Artes 6); 6/10, 17h (Estação Net Gávea 5); 12/10, 21h30 (Estação Net Botafogo 1).

Como comprar

Os ingressos para o Festival do Rio estão disponíveis para a venda no site Ingresso.com ou nas bilheterias dos cinemas. Os valores são: R$ 16,00 + taxa (em compras online) para meia entrada e R$ 32,00 + taxa (em compras online) para inteira.

